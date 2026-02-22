Теракт во Львове: глава МВД показал первое фото вероятной подрывницы

Полиция вместе с СБУ задержали вероятную подрывницу львовских правоохранителей. Сейчас продолжаются оперативные мероприятия и следственные действия.

Об этом сообщает министр внутренних дел Игорь Клименко.

Что рассказал Клименко о теракте?

Правоохранители задержали подозреваемую в подрывах во Львове, которые привели к гибели 23-летней полицейской Виктории Шпильки и ранениям около 25 пострадавших. Сейчас устанавливают других лиц, причастных к преступлению.