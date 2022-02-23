Тихо возле громкоговорителей: в полиции сказали, почему во Львове не слышали сигналов оповещения

Во Львове 23 февраля полицейские проверяли систему оповещения. Жители города отметили, что она работала не совсем качественно.

В городе курсировали полицейские машины. Представитель патрульной полиции Львова Екатерина Рыбий рассказала журналистам 24 канала, что в каждом районе было только по 2 автомобиля.

По теме Чрезвычайное положение во Львове: по каким правилам будет жить город

"Дело в том, что на район было 2 машины, но при необходимости будут все. Также присоединятся другие службы. И они будут ездить только в этих целях", – отметила Рыбий.

Реакция львовян

Издание "Твой город" спросило у львовян, слышали ли они громкоговорители правоохранителей. Люди жаловались, что ничего не слышно. Кроме этого, они отмечали – звук неразборчивый и тихий даже возле автомобилей полицейских.

В частности, львовяне оставляли под опросом такие комментарии:

"Я слышала, когда проходила мимо патрульной машины, но очень тихо";

"На Городоцкой, где-то в 12:00. Ни слова не понять";

"Улица Подвальная, очень плохо слышно";

"Черновола, Интерсити. Было тихо слышно!";

"На Мазепы не было ничего слышно, я еще специально прислушалась. В прошлом году объявление о ковиде было хорошо слышно";

"Широкая. Слышно с открытым окном, очень тихо, сообщения невозможно разобрать";

"По Чорноволу проезжала, но очень тихо, почти неслышно для пешеходов на тротуарах (на расстоянии 3 – 5 метров почти не слышно), а в домах точно никто не слышал".

Однако в некоторых районах города люди сообщали, что нет проблем с оповещением.

Важно Как и где укрыться в случае войны во Львове: эксклюзивный фоторепортаж из укрытия

Почему так тихо

Спикер Екатерина Рыбий объясняет, что полицейские использовали записи уведомлений. То есть, не было прямого обращения.

Если будет такая ситуация, то будут говорить в рацию патрульные, а не запись. Ее включали с телефона и подносили к громкоговорителю,

– объяснила Рыбий.

Кроме того, она отметила, что полицейские будут тестировать систему оповещения 24 февраля с 11:00.

Работали на 10%

Управляющая делами исполнительного комитета ЛГС Наталья Алексеева для "Твоего города" рассказала, что город докупил громкоговорители, которые установят на коммунальном транспорте. По ее словам, в настоящее время во Львове проводят тестирование, чтобы адаптировать людей.

Она отметила, что это, скорее, информационная кампания, но при необходимости привлекут больше машин с громкоговорителями.

"Коммунальные службы привлекли всего 7 машин. Этого мало, чтобы в течение часа проинформировать все кварталы города. Даже во время карантина машины ездили в течение дня", – сказала Алексеева.

Она добавила, что полицейские не хотели нагнетать панику и работали на 10% возможностей.