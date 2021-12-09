Тромбы длиной 30 сантиметров: львовские хирурги спасли мужчину с 3 сложными патологиями

Во Львове врачи провели сложнейшую операцию мужчине с тремя сложными патологиями. Из его аорты извлекли тромбы общей длиной 30 сантиметров.

Операцию проводили во Львовской областной клинической больнице. У профессора Игоря Кобзы за 42 года работы было лишь 3 похожих случая.

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У мужчины было 3 сложные патологии

Девять дней назад Василий Труш перенес сложнейшую операцию. Он приехал во Львов из Камень-Каширского на Волыни. У мужчины была комбинация из трех сложных патологий – подковообразная почка, 2 мешковидных аневризма аорты и аномалии почечных сосудов. Каждая из них является сложной сама по себе, а такое сочетание существенно осложнило ситуацию. По словам медиков, эти патологии встречаются крайне редко.

За 42 года работы сосудистый хирург, профессор Игорь Кобза встречался с подобными случаями лишь трижды. К счастью, волынянин вовремя попал в руки хирургов. Аневризмы, которые у него обнаружили, уже начали кровоточить, поэтому могли разорваться в любой момент.

Примерно 20 лет назад во время профилактического медосмотра Василию Трушу сообщили, что у него не 2 почки, а одна. Она была подковообразной, то есть 2 органа срослись в один. Это – врожденная аномалия. Сначала она никак не сказывалась на здоровье мужчины. Он состоял на учете у уролога и время от времени проходил профилактические осмотры.

В этом году в ноябре мужчина пришел на очередной осмотр. Во время УЗИ врач долго осматривал его почку. Медика что-то обеспокоило и он посоветовал сделать компьютерную томографию с контрастом.

Во время КТ у меня и обнаружили аневризмы аорты. С тем обследованием я пошел к кардиохирургу областной больницы в Луцке. Он взглянул на результаты обследования, сказал, что дело серьезное и что с такими проблемами следует идти к сосудистым хирургам,

– рассказал Труш.

Врач посоветовал мужчине ехать на консультацию во Львов. Тот переспросил, может лучше в Киев, ведь у него там живут дети. Однако медик стоял на своем.



Мужчину спасли врачи Львовской областной клинической больницы / Фото ЛОКБ

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Волынянин поехал на сложную операцию

Труш понимал, что сложной операции ему не миновать. Мужчине было трудно решиться на нее, поэтому он хотел поехать во Львов позже. Однако затем он поговорил со своим соседом, у которого также были проблемы с сосудами и которого оперировали в областной клинической больнице.

"Сосед и был моей главной моральной поддержкой. Он советовал не ждать, ехать во Львов и ни на секунду не колебаться. И именно он посоветовал обратиться к профессору Игорю Кобзе, который его оперировал", – отметил пациент.

Во время компьютерной томографии, которую мужчина делал на Волыни, у него диагностировали 2 веретенообразных аневризма (выпячивание) аорты. Они – опасны, однако не нуждаются в срочной операции. Однако врачи выяснили, что и сама аорта у пациента расположена нетипично.

В норме она должна быть слева от позвоночника, а у пациента она резко в животе ушла вправо, сделала выгон и легла на нижнюю полую вену – самый крупный венозный сосуд. Аорта расплющила ее, чем изрядно осложнила кровоток. Врачи решили еще раз осмотреть мужчину на УЗИ. Это спасло ему жизнь.

"Во время УЗИ врач увидел, что у мужчины не веретенообразные аневризмы (при них выпячиваются все стенки сосуда), а мешкообразные, самые опасные из аневризмов. При них выпячивается одна стенка и она может в любой момент разорваться. У мужчины стенка аневризма была прозрачная и тоньше, чем туалетная бумага", – рассказал Кобза.

По словам профессора, врач также увидел в аневризмах много тромбов, среди них были и совсем свежие. Это свидетельствовало о надрыве, поэтому операцию отнюдь нельзя было откладывать.

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Операция прошла успешно

Пациента и хирургов ждала сложнейшая операция. Кобза почти 2 дня тщательно изучал результаты обследования сосудов мужчины на КТ, МРТ и УЗИ. Дело в том, что в норме к почке должен идти один сосуд, а к подковообразной – идет много. Они короче и могут переплетаться. Ни один из этих сосудов нельзя повредить во время операции, ведь это может нарушить кровоснабжение почки и спровоцировать ишемию.

В состав операционной бригады, кроме профессора Игоря Кобзы, вошли сосудистые хирурги Тарас Кобза, Юлия Мота, анестезиолог Роман Михайльчук, анастезиолог Ольга Ханаш и операционная сестра Ольга Копытко. Операция длилась 4 часа.

Сосудистые хирурги удалили часть аорты с аневризмами, так как могли задеть нижнюю полую вену и спровоцировать кровотечение. Поэтому ту часть аорты, где были аневризмы, врачи исключили из кровообращения, перекрыв ее сверху и снизу. Ее заменили протезом и пустили аорту слева, поскольку она должна была быть в норме.

Сосудистые хирурги хорошо почистили аорту пациента, потому что она была забита тромбами общей длиной более 30 сантиметров. Нижняя полая вена, которую она прижала, после операции вскоре пришла в норму. В ней восстановился нормальный кровоток.

Хирурги выполнили, несомненно, ювелирную работу, ведь операция требовала сверхточных движений, больших знаний и правильных расчетов. Малейшая погрешность могла свести гигантскую работу врачей на нет. В свою очередь, мужчине она грозила потерей почки. К счастью, все прошло успешно. Василий Труш очень быстро начал выздоравливать, поэтому на девятый день после операции, 8 декабря, он поехал домой на Волынь.



Пациент уже уехал домой / Фото ZAXID.NET