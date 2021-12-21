В туалете львовской школы переодетый в женщину мужчина заставлял девочку раздеться

Переодетый в женщину мужчина проник в туалет львовской школы №43. Там он пытался развратить девочку, представившись врачом.

Школьницу спасла учительница. Она отправилась в туалет, ведь ребенок долго не возвращался.

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Переодетый в женщину мужчина проник в школьный туалет

Во Львове переодетый в женщину мужчина зашел в женский туалет в школе №43. Там он встретил второклассницу. Злоумышленник сказал ребенку, что он – врач. После этого мужчина заставил школьницу раздеться.

Переодетый в женщину мужчина хотел развратить девочку / Фото "Варта 1"

Ученицы не было уже 20 минут, так что обеспокоенная учительница отправилась на ее поиски. Женщина нашла девочку в туалете. Возле нее стоял мужчина в женской одежде. Испуганный злоумышленник оттолкнул преподавательницу и скрылся.

Берегите детей, отмечайте правильное поведение с незнакомыми людьми, потому что детки могут забыть. Особенно те, которые очень коммуникабельны,

– отметила свидетельница.

По информации "Варта 1", переодетого мужчину 20 декабря также видели в школе на Сыхове.

Смотрите видео, как злоумышленник вошел в школу:

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Родители ребенка обратились в полицию

По информации ZAXID.NET, инцидент произошел еще на прошлой неделе, однако огласку он получил 21 декабря, когда в сети обнародовали видео и фото с камер наблюдения. Родители школьницы уже написали заявление в полицию.

Во Львовском горсовете рассказали, что мужчина пытался проникнуть в 2 городские школы. Однако там не сообщили, в какие. Правоохранители уже открыли уголовное производство.

"Городские управления образования и культуры выявили факты проникновения неизвестного в 2 львовские школы. Также зафиксированы инциденты между учениками школ и этим человеком", – добавили в мэрии.

Все видеоматериалы управления предоставили правоохранителям и Ювенальной превенции во Львовской области.

Правоохранители ищут злоумышленника / Фото "Варта 1"