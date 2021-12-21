Переодягнений у жінку чоловік змушував дівчинку роздягнутися у туалеті львівської школи

Переодягнений у жінку чоловік проник у туалет львівської школи №43. Там він намагався розбестити дівчинку, представившись лікаркою.

Школярку врятувала вчителька. Вона вирушила у вбиральню, адже дитина довго не поверталася.

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Переодягнений у жінку чоловік проник у шкільний туалет

У Львові переодягнений у жінку чоловік зайшов у жіночу вбиральню в школі №43. Там він зустрів другокласницю. Зловмисник сказав дитині, що він – лікарка. Після цього чоловік змусив школярку роздягнутися.



Переодягнений в жінку чоловік хотів розбестити дівчинку / Фото "Варта 1"

Учениці не було вже 20 хвилин, тож стурбована вчителька вирушила на її пошуки. Жінка знайшла дівчинку у вбиральні. Біля неї стояв чоловік у жіночому одязі. Переляканий зловмисник відштовхнув викладачку та втік.

Бережіть діток, наголошуйте на правильній поведінці з незнайомими людьми, бо дітки можуть забути. Особливо ті, які дуже комунікабельні,

– зазначила очевидиця.

За інформацією "Варта 1", переодягненого чоловіка 20 грудня також бачили у школі на Сихові.

Дивіться відео, як зловмисник зайшов до школи:

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Батьки дитини звернулися у поліцію

За інформацією ZAXID.NET, інцидент трапився ще минулого тижня, однак розголосу він набув 21 грудня, коли у мережі оприлюднили відео та фото з камер спостереження. Батьки школярки вже написали заяву в поліцію.

У Львівській міськраді розповіли, що чоловік намагався проникнути у 2 міські школи. Проте там не повідомили, у які саме. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження.

"Міські управління освіти та культури виявили факти проникнення невідомої особи у 2 львівські школи. Також зафіксовано інциденти між учнями шкіл та цією людиною", – додали у мерії.

Усі відеоматеріали управління надали правоохоронцям та Ювенальній превенції у Львівській області.



Правоохоронці шукають зловмисника / Фото "Варта 1"