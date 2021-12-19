Как будет работать новый реестр и какие нюансы стоит знать – сайт 24 канала разбирался вместе с экспертами.

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Почему существует проблема педофилии

Мария Губерник, сексолог и секс-просветительница, которая имеет свой инстаграм-блог, рассказала, что проблема педофилии всегда была, есть и будет. Потому что это больные люди, которые рождаются с таким отклонением.

Таких людей пробовали сажать в тюрьмы, и я, в принципе, соглашаюсь с изоляцией таких людей, потому что часто они не контролируют себя. Параллельно с педофилией они могут иметь другие психические расстройства, которые будут влиять на то, насколько осознанно они себя ведут. Конечно, есть адекватные люди с педофилией, которые знают, что у них есть такой наклон, и они сознательно идут к психиатру и в психотерапию. Они имеют поддерживающую терапию и даже медикаментозное лечение. Поэтому они не становятся педофилами и не влияют на детей и на общество вредным образом,

– объяснила Губерник.

Она считает, что именно такой вариант – наилучший. Потому что он максимально превентивный, но, к сожалению, не все люди с педофилией так делают. Так как у нас очень стигматизирован вопрос относительно психологов, психотерапевтов и психиатров. Людей, которые пользуются их услугами, сильно буллят, а так не должно быть.

По словам специалиста, педофилы могут иметь и другие психические расстройства / Фото Pixabay

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Нужен ли реестр педофилов

Реестр педофилов – это хорошая идея, и она может оказать положительное влияние. Потому что имена людей, которые уже совершили такое преступление, должны быть обнародованы, чтобы, например, те, кто знают этого человека, могли быть осторожнее. Статистика свидетельствует о том, что 70% преступлений, которые связаны с педофилией, совершаются знакомыми или близкими родственниками. Педофилы в абсолютном большинстве – это не какие-то страшные дяденьки в переулках, это может быть кто-то из родственников, соседей. Чаще всего педофилы – это люди, которых ребенок знает и которым доверяет,

– отметила секс-просветительница.

Лилия Кравцова, адвокат юридической компании Оми LAW GROUP, считает, что реестры педофилов сделают жизнь более опасной для тех, кто в них находится. И хотя доступ к перечню имеют только определенные категории людей, а данные будут передаваться анонимно, уже у преступников есть риск подвергнуться физическому насилию среди населения.

Эксперты поддерживают создание реестра педофилов / Фото Pixabay

Целью введения реестра педофилов является то, что знание места проживания сексуальных преступников может улучшить способность общественности защитить себя и своих детей от сексуальной виктимизации. Однако введение такого реестра вызывает и множество вопросов и проблем, которые возникнут при его функционировании,

– добавила адвокат.

Она отметила, что считает положительным моментом ограничение доступа к реестру. Потому что существует практика среди других стран, где такие перечни являются общедоступными, и это имеет негативные последствия.

Например, среди австралийских штатов на веб-сайте полиции Южной Австралии с 2014 года ведется публичный реестр лиц, которые совершили преступления на сексуальной почве, не явились в полицию или предоставили неправдивую информацию и местонахождение которых неизвестно. США, Южная Корея и Мальдивы – страны, которые позволяют публичный доступ к реестрам сексуальных преступников. Открытые общественные реестры существуют в соответствии с федеральным законодательством США с 1994 года.

Информация о том, где живут осужденные за сексуальные преступления, позволяет людям поверить, что они могут организовать свою жизнь и жизнь своих детей так, чтобы снизить риск причинения вреда,

– отметила Кравцова.

В то же время она объяснила, что "обзор Австралийского Института криминологии пришел к выводу, что реестры не оказывают заметного влияния на уровень страха в обществе".