УГП отзывает своих депутатов из Львовского облсовета

Украинская Галицкая партия начинает процедуру отзыва своих депутатов из Львовского облсовета. Их избрали на местных выборах в октябре 2020 года.

В прошлом году 6 депутатов УГП вошли в неформальную коалицию с "Европейской солидарностью", "Слугой народа", "Батькивщиной", "За майбутнє" и другими партиями. Руководство партии их от этого предостерегало.

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Депутаты УГП вошли в коалицию с "ЕС" и "Слугой народа"

В декабре 2020 года депутаты УГП Львовского облсовета, несмотря на предостережения руководства партии, подписали меморандум о сотрудничестве, который инициировала "Европейская Солидарность". Так, они вошли в фактическую коалицию с "ЕС", "Слугой народа" и другими.

После этого конференция областной организации УГП 31 января инициировала отзыв своих депутатов из ЛОС. Однако, по украинскому законодательству, отозвать избранного по партийному списку народного избранника можно только через год после обретения им полномочий – в декабре 2021 года.

Глава политсовета УГП Ростислав Коваль рассказал, что из-за нарушения требований регламента облсовета и невыполнения обязанностей партия начинает процедуру отзыва депутатов из ЛОС.

Год назад каденция нового состава ЛОС началась с кулуарных политических договоренностей и лжи. Избрание руководства облсовета, распределение комиссий и сфер влияния через голосование "крестики-галочки-нолики", показали теневую договоренность в интересах коррупции, но не общины,

– добавил Коваль.

По словам главы политсовета УГП, тогда депутаты нарушили закон и регламент облсовета, а именно – принцип тайного голосования. В этой схеме также приняли участие народные избранники от УГП.

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Депутатов исключили из членов партии

Коваль добавил, что после неформальной коалиции депутатов исключили из членов УГП и отстранили от должностей. Сейчас они формально входят во фракцию в облсовете, однако фактически уже потеряли связь с областной партийной ячейкой.

"Имея годовой иммунитет от отзыва, депутаты имели возможность проявить себя и доказать, что подписание так называемого меморандума было оправданным. Обидно, что озвученные год назад "благие намерения" остались декларативными лозунгами", – отметил глава политсовета УГП.

Он добавил, что партия начинает процедуру отзыва своих народных избранников из ЛОС из-за нарушения требований регламента – тайны голосования и невыполнения обязанностей депутата.

"Сегодня идет юридическая подготовка к процессу отзыва, который будет максимально публичным и прозрачным", – отметил Коваль.

По его словам, Ирина Кравец является единственной депутатом, которая в этом году сотрудничала с УГП. Депутаты 3 декабря провели пресс-конференцию, во время которой отчитались о своей деятельности. Руководитель фракции УГП в облсовете Тарас Чолий отказался отвечать на вопрос о возможном отзыве из ЛОС. Он отметил, что этот вопрос не касается отчета.

Украинскую Галицкую партию в ЛОС представляют 6 депутатов – Тарас Чолий, Иван Щурко, Ирина Кравец, Мария Кульчицкая-Волчко, Юрий Фольварочный и Виталий Андрейко.