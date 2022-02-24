Укрытия во Львове на случай атаки: карта

Россия цинично напала на Украину. На фоне этих событий всем жителям Львова стоит знать о месторасположении укрытий.

В общем во Львове несколько тысяч укрытий. В случае необходимости, нужно спуститься туда.

Обратите внимание Глава ЛОГА советует жителям Львовщины оставаться дома и не выходить даже в магазины

Все укрытия города вы можете найти на сайте мэрии. Если вы услышите сирены – стоит спуститься в ближайшее из них.

На сайте отображены все простейшие укрытия Львова. Найти их вы можете здесь.

Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию.