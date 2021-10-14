Умер известный львовский инфекционист Виктор Периг

В Львове 14 октября умер известный инфекционист Виктор Периг. Он возглавлял первую в городе мобильную бригаду по иммунизации, которая вакцинировала от коронавируса медработников.

Виктор Периг работал заведующим кабинетом инфекционных заболеваний Второй городской поликлиники Львова. Причина смерти врача пока неизвестна.

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Ушел из жизни известный львовский инфекционист Виктор Периг

Главній санитарный врач Львовщины Наталия Тимко-Иванченко рассказала, что 14 октября умер известный львовский врач-инфекционист Виктор Периг.

Сегодня разрывает душу боль от новости, что скончался известный во Львове врач-инфекционист, Человек с большой буквы, в прошлом военный врач Периг Виктор Петрович,

– отметила врач.

Тимко-Иванченко добавила, что именно он первым в составе вакцинальной бригады начал вакцинацию от коронавируса медработников Львова.

"Я всегда был искренним, неравнодушным, улыбающимся, добрым... Лечил, помогал... Любил жизнь... Вечная память, Виктор Петрович", – подытожила врач.

Пока неизвестно, что стало причиной смерти врача. О время прощания и отпевании сообщат позже.

По информации ZAXID.NET, Виктор Периг окончил Харьковский государственный медицинский университет. Он был заведующим кабинетом инфекционных заболеваний Второй городской поликлиники Львова, на улице Симоненко, 4.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования семье и близким умершего



Виктор Периг умер 14 октября / Фото ЛГС

Текст сообщению Натальи Тимко-Иванченко:

Сегодня разрывает душу боль от новости, что скончался известный в городе Львове врач-инфекционист, Человек с большой буквы, в прошлом военный врач Периг Виктор Петрович. Именно он первым в составе вакцинальной бригады начал вакцинировать от коронавируса медицинских работников города Львова. Всегда был искренним, неравнодушным, улыбающимся, добрым... Лечил, помогал... Любил жизнь... Вечная память, Виктор Петрович...