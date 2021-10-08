Во Львове с 18 октября усилили карантин

Во Львове довольно тревожная ситуация с коронавирусом. Каждый день количество больных и госпитализированных продолжает неуклонно расти. Поэтому комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила с 18 октября усилить карантин в городе.

Сейчас Львовщина находится в желтой карантинной зоне. Однако, учитывая динамику заболеваемости коронавирусом, она вскоре станет "красной".

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Во Львове усилили карантинные ограничения

Во Львове 8 октября состоялось заседание городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Специалисты решили усилить в городе карантинные ограничения. Городской глава Львова Андрей Садовый рассказал, что, в частности, они касаются обучения.

С 18 октября на неделю времени дети, которые учатся в 5 – 11 классах, переходят на дистанционное обучение. Ученики 1 – 4 классов и дошкольники на данный момент занимаются в обычном режиме,

– отметил мэр.

По словам Садового, затем до 31 октября начнутся каникулы. Поэтому за 2,5 недели возможно удастся сделать разрыв волны заболеваемости, которая сейчас есть во Львове.

Во Львове усилили карантин: видео



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