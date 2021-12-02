Ветераны АТО хотят выселить российское консульство из Львова
Источник:"Твоє місто"
Ветераны войны на Донбассе в течение 5 месяцев расследовали схему вокруг российского консульства во Львове. Они хотят инициировать проведение в нем обыска.
Ветераны изучали появление Генерального российского консульства в городе. Оно расположено в доме № 95 на улице Костя Левицкого.
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Атошники инициируют выселение российского консульства
Ветеран войны на Донбассе и депутат Львовского горсовета Игорь Шолтыс рассказал, что атошники хотят инициировать проведение обысков в помещении российского консульства во Львове и выселить представительство страны-агрессора.
На протяжении последних лет мы работали по важным российским маркерам во Львове. Поэтому начали интересоваться, на каких основаниях функционирует в городе российское консульство и является ли оно центром пророссийских общественных групп,
– добавил Шолтыс.
По его словам, стоило только углубиться в документацию, чтобы понять, что во время становления консульства, его расположения во Львове, и самовольной постройки сооружения на его нынешней территории нарушили много законодательных и нормотворческих вещей.
"Мы проверяли кадастровые номера, фамилии и протоколы, чтобы разоблачить запутанную "ватную" схему. Теперь владеем необходимой документацией и знаем, куда обращаться", – отметил депутат.
Он добавил, что процесс уже начался. Теперь ветераны хотят анонсировать свою деятельность, чтобы довести дело до конца.
Запросы правоохранителям уже подали
Шолтыс рассказал, что ветераны уже подали запросы в соответствующие структуры. Однако пока деталей не разглашают.
"Всем во Львове – и предпринимательскому сектору, и органам исполнительной власти – обязательно нужно двигаться, чтобы мы прекратили работу этого консульства как такого, которое оказывает прямую угрозу не только национальному суверенитету, но и отдельно, в части безопасности, городу Львову", – отметил атошник.
Со 2 декабря процесс выселения российского консульства уже запустят.Заметьте! Генеральное консульство Российской Федерации во Львове обслуживает граждан, проживающих в областях консульского округа. В частности, на Волыни, Закарпатье, Ивано-Франковщине, Львовщине и тому подобное.