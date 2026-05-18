В сети писали, что на одной из улиц Львова обнаружили взрывчатку: что говорит полиция

В сети вечером 18 мая распространялись сообщения, что на улице Гринченко во Львове якобы обнаружили взрывчатку или гранату. На место сразу отправились правоохранители и взрывотехники.

Об этом в эксклюзивном комментарии 24 Каналу рассказала пресс-секретарь полиции Львовской области Алина Подрейко.

Что обнаружили на улице Гринченко во Львове 18 мая?

О том, что подозрительный предмет обнаружили на улице Гринченко стало известно около 17:30. В сети также распространили видео, где видно, что на место оперативно прибыла полиция.

Впоследствии писали, что якобы подозрительным предметом оказалась взрывчатка или граната.

Алина Подрейко в комментарии 24 Каналу объяснила, что полицейские получили вызов, что на газоне вблизи одного из заведений питания обнаружен подозрительный предмет круглой формы оливкового цвета.

На место происшествия приехала следственно-оперативная группа, специалисты Управления взрывотехнической службы и патрульные полицейские.

Правоохранители ограничили доступ к потенциально опасной зоны и провели тщательное обследование территории. По результатам профессионального осмотра и проверки объекта на наличие взрывоопасных материалов угрозы не обнаружено,

– отметила пресс-секретарь полиции Львовской области.

В конце концов, по словам полицейской, было установлено, что обнаруженный предмет – это регенеративный патрон к противогазу.

Справочно! Регенеративный патрон – это ключевой элемент изолирующего противогаза, который обеспечивает человека кислородом. Он работает по принципу химической реакции: поглощает выдыхаемый углекислый газ и влагу, выделяя при этом чистый кислород, что позволяет дышать в полностью непригодной для этого среде.

Какие еще инциденты происходили во Львове недавно?

Во Львове 15 мая прохожий прохожий облил мэра Андрея Садового ведром грязной жидкости. Сейчас следователи начали уголовное производство по статье о хулиганстве, здоровью львовского городского головы ничего не угрожает.

Днем ранее на улице Гната Хоткевича во Львове мужчина произвел около десяти выстрелов в воздух. Мужчину задержала полиция, сейчас дело расследуют как хулиганство.

А 9 мая 20-летний парень упал с третьего этажа торгового центра "Форум Львов". Пресс-секретарь полиции Львовщины Алина Подрейко в комментарии 24 Канала рассказывала, что пострадавший получил множественные тяжелые травмы.