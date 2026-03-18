Во Львове прогремели взрывы: на город летел российский "Шахед"

Вечером в среду, 18 марта, российские войска в очередной раз запустили по Украине ударные дроны-камикадзе. Один из вражеских "Шахедов" двигался в направлении Львова.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.

Что известно о взрывах во Львове?

Воздушную тревогу из-за угрозы БпЛА во Львове и районе объявили в 21:44. Впоследствии Андрей Садовый сообщил, что вражеский "Шахед" направляется на Львов и призвал не игнорировать воздушную тревогу.

Об угрозе также сообщил председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Львов. Высокая угроза,

– написал он.

Около 22:16 жители города услышали взрывы, Козицкий призвал оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

В 22:21 в Золочевском, Львовском и Стрыйском районах объявили отбой угрозы. По состоянию на момент публикации власти Львова не сообщали о возможных последствиях атаки в городе.

