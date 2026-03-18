Во Львове прогремели взрывы: на город летел российский "Шахед"
- Во Львове объявили воздушную тревогу из-за угрозы дронов-камикадзе в 21:44, и около 22:16 жители услышали взрывы.
- Жителей призвали оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.
Вечером в среду, 18 марта, российские войска в очередной раз запустили по Украине ударные дроны-камикадзе. Один из вражеских "Шахедов" двигался в направлении Львова.
Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.
Читайте также Террор "Шахедами" продолжается, на Западе есть угроза и попадание: где сейчас атакуют дроны
Что известно о взрывах во Львове?
Воздушную тревогу из-за угрозы БпЛА во Львове и районе объявили в 21:44. Впоследствии Андрей Садовый сообщил, что вражеский "Шахед" направляется на Львов и призвал не игнорировать воздушную тревогу.
Об угрозе также сообщил председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
Львов. Высокая угроза,
– написал он.
Около 22:16 жители города услышали взрывы, Козицкий призвал оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.
В 22:21 в Золочевском, Львовском и Стрыйском районах объявили отбой угрозы. По состоянию на момент публикации власти Львова не сообщали о возможных последствиях атаки в городе.
Враг продолжает атаки: последние новости
Вечером 18 марта российские войска атаковали ударными беспилотниками Киев. Обломки сбитого вражеского дрона упали на крышу и повредили стену торгового центра в Голосеевском районе столицы.
По словам Виталия Кличко, пожара на месте происшествия нет. К счастью, обошлось без пострадавших.
Под ударом также оказалась Волынь: враг попал по энергетике региона. Попадание произошло в энергообъект возле Нововолынска, в результате атаки в одном из районов области исчезло электроснабжение.