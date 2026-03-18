Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Что известно о последствиях атаки БПЛА на столицу?
Инцидент произошел вечером 18 марта в Голосеевском районе Киева. Обломки сбитого вражеского беспилотника упали на крышу и повредили стену торгового центра.
Кличко отметил, что пожара на месте происшествия нет. К счастью, обошлось без пострадавших.
Где еще недавно обнаружили обломки российских дронов?
В ночь на 16 марта российские войска нанесли массированный удар по Киеву и области. Обломки ударных БПЛА зафиксировали в нескольких районах столицы.
В Соломенском районе части дрона упали на территории нежилой застройки, в Святошинском – их нашли на открытой местности, там загорелась трава.
Тогда как в Шевченковском районе обломки беспилотника упали прямо у подножья Монумента Независимости в центре города.