Во Львове задержали нападавшего, который убил военного ТЦК: он оказался инспектором таможни
- Во Львове задержан инспектор таможни, который смертельно ранил военнослужащего ТЦК ножом в шею.
- Нападавшему грозит от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы, мотивы содеянного еще устанавливаются.
В четверг, 2 апреля, полиция Львовщины задержала нападавшего, который смертельно ранил военнослужащего ТЦК. Злоумышленником оказался инспектор Львовской таможни.
Об этом сообщила Национальная полиция Украины.
Что произошло во Львове?
По словам правоохранителей, нападение произошло 2 апреля около 14:15: полиция получила сообщение о том, что на улице Патона во Львове во время проведения мероприятий оповещения неизвестный нанес удар ножом в шею военному ТЦК.
От полученных травм пострадавший скончался в больнице.
К раскрытию преступления привлечены оперативники криминальной полиции, следователи, патрульные полицейские и сотрудники других служб полиции Львовщины. Проводилась полицейская спецоперация,
– говорится в сообщении.
Правоохранители оперативно установили местонахождение нападавшего и задержали его. Им оказался львовянин 1991 года рождения – инспектор Львовской таможни.
По словам полиции, сейчас мотивы содеянного устанавливаются.
Предварительно, нападавшему грозит от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.
Важно! Тем временем журналисты "РБК-Украина" со ссылкой на источники сообщают, что убийцей оказался таможенник Андрей Труш.
Нападения на военных ТЦК: последние новости
На днях в Пересыпском районе Одессы во время мобилизационных мероприятий мужчина ранил военнослужащего ТЦК ножом. По словам полиции, военный применил травматическое оружие в сторону прохожего. В результате конфликта пострадали два человека.
Инцидент также произошел в Полтавской области: там группа людей напала на военнослужащих ТЦК и полицейских с применением слезоточивого газа. В результате трое военных и трое правоохранителей получили химические ожоги.
На Закарпатье произошел конфликт между местными жителями и представителями ТЦК. Толпа напала на военных и повредила служебный автомобиль. В полиции сообщили, что причастные к нападению на ТЦК задержаны.