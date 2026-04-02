Во Львове задержали нападавшего, который убил военного ТЦК: он оказался инспектором таможни

В четверг, 2 апреля, полиция Львовщины задержала нападавшего, который смертельно ранил военнослужащего ТЦК. Злоумышленником оказался инспектор Львовской таможни.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Что произошло во Львове?

По словам правоохранителей, нападение произошло 2 апреля около 14:15: полиция получила сообщение о том, что на улице Патона во Львове во время проведения мероприятий оповещения неизвестный нанес удар ножом в шею военному ТЦК.

От полученных травм пострадавший скончался в больнице.

К раскрытию преступления привлечены оперативники криминальной полиции, следователи, патрульные полицейские и сотрудники других служб полиции Львовщины. Проводилась полицейская спецоперация,

– говорится в сообщении.

Правоохранители оперативно установили местонахождение нападавшего и задержали его. Им оказался львовянин 1991 года рождения – инспектор Львовской таможни.

По словам полиции, сейчас мотивы содеянного устанавливаются.

Предварительно, нападавшему грозит от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

Важно! Тем временем журналисты "РБК-Украина" со ссылкой на источники сообщают, что убийцей оказался таможенник Андрей Труш.

