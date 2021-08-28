Война на Донбассе, Беларусь, фейки о COVID-19: закончился второй день Lviv Media Forum

Во Львове 27 августа закончился второй день VIII Lviv Media Forum 2021. Спикеры дискутировали на тему освещения ситуации на оккупированных территориях, безопасности журналистов в Беларуси и фейков о коронавирусе.

Свобода слова в Беларуси

Прошло больше года когда весь мир всколыхнули массовые протесты в Беларуси. В 2020 году граждане этой страны вышли на улицы своих городов, чтобы выразить несогласие с победой на выборах Александра Лукашенко. В ответ получили кровавые побои, некоторые загремели за решетку, а всю страну окутал режим диктатуры.

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Многие белорусы из-за этого покинули свою родину, перед большим вызовом оказались и местные журналисты. На тему свободы слова и безопасности белорусских медийщиков активно дискутировали на Lviv Media Forum, который собрал представителей СМИ и медиалюбителей из 14 стран мира.

"Довольно все тяжело и для гражданского общества, и для журналистского сообщества. Можно сказать, что, наверное, большинство редакций должны были съехать из Беларуси. Сейчас 27 журналистов за решеткой", – рассказала белорусская журналистка, главный редактор проекта MediaIQ Надежда Белохвостик.

Освещение темы оккупированных территорий

Обсуждали участники Lviv Media Forum 2021 и болезненную для Украины тему – освещение реальной ситуации на оккупированных Россией территориях. Ведь, несмотря на войну физическую, продолжается еще и информационная.

По словам исполнительного директора благотворительного фонда "Восток SOS" Константина Реуцкого, украинским журналистам нельзя сейчас работать на оккупированных территориях.

Поэтому мы должны стремиться к тому, чтобы журналистом там стал каждый, кто чувствует ответственность за наше общее будущее и может передавать информацию,

– отметил он.

И добавил, это поможет сохранить ту связь, которую сейчас атакуют россияне.

Пандемия коронавируса

Еще один вызов сегодня – это пандемия коронавируса. Чтобы ее преодолеть нужна массовая иммунизация населения. Но рядом с кампанией вакцинации активно распространяется и немало фейков. Эксперты считают, людям в украинских СМИ не хватает информации, подтвержденной наукой.

"Нам остается больше давать слова научной доказательной медицине, врачам, иммунологом, вирусологам, которые в доступной форме, возможно, на собственном примере могут объяснить как действует вакцинация, почему иммунизация это важно", – пояснила соучредитель Лаборатории журналистики общественного интереса Ангелина Карякина.

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В момент, когда казалось бы, что каждый может сообщать информацию по своим каналам в соцсетях, "настоящая журналистика важна, несмотря на все". Это и является главной темой Lviv Media Forum 2021.

По мнению исполнительного директора форума Юрия Опоки, честная и качественная журналистика – гарантия того, что люди будут иметь не токсичную, не манипулятивную информацию, направленную на то, чтобы обманывать или добиваться чего-то. А объективную и проверенную, которая имеет главную цель – общественную пользу.