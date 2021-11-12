Ворвался в управление полиции и сорвал пресс-конференцию: суд отменил штраф Остапу Стахиву
Источник:ZAXID.NET
В феврале львовский провокатор ворвался на пресс-конференцию начальника полиции Александра Шляховского. Нарушителя через два месяца решили оштрафовать, но он обжаловал наказание через суд.
На Стахива почему-то составили постановление 5 мая. Ему угрожало всего 170 гривен штрафа.
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Стахов ворвался на пресс-конференцию без маски
В материалах дела говорится, что 22 февраля во время первого брифинга нового начальника полиции Львовщины Александра Шляховского Стахив вместе со своими сторонниками ворвался в управление полиции. Мужчина не хотел надеть маску, препятствовал работе журналистов и, как следствие, сорвал пресс-конференцию.
Через 2 месяца после инцидента, 5 мая, полицейские составили на провокатора протокол за "нахождение в общественных местах без маски". Стахиву угрожало 170 гривен штрафа. Мужчина решил обжаловать это постановление и обратился в суд.
Суд отменил штраф
По словам Стахива, постановление – незаконное, так как его составили не на месте нарушения, а спустя более 2 месяцев в Золочеве. Кроме этого, мужчина просил суд восстановить срок обжалования этого постановления, так как узнал о нем в сентябре от исполнительной службы.
Судья Галицкого районного суда Наталья Зубачик 4 ноября признала, что полицейские нарушили закон, составив админпротокол спустя более 2 месяцев после инцидента. Они должны были это сделать не позже, чем через 2 месяца.
Суд, учитывая обстоятельства дела, возобновил Стахиву срок обжалования постановления. Кроме того, его полностью упразднили, а дело против провокатора закрыли. Теперь ГУ Нацполиции Львовщины должно уплатить 454 гривны судебного сбора. По украинскому законодательству это решение можно обжаловать в апелляционном суде.
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Кратко о Остапа Стахива
- 35-летний Остап Стахив – глава ОО "Идея нации". Его часто обвиняли в организации проплаченных акций.
- С начала карантина Стахив неоднократно устраивал провокации в больницах Львова и других городов. Он транслировал все в соцсети, убеждая своих подписчиков, что пандемии не существует.
- Кроме того, провокатор вместе со своими сторонниками неоднократно проводил нелегальные пикеты против карантина и вакцинации от коронавируса.
- Также Стахив летом организовал акцию против вакцинации, в которую привлек детей.
- Несмотря на это, суды систематически отказываются штрафовать провокатора за антивакцинаторские протесты и отказ носить маску в публичных местах.