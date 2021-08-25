Вылетел на встречку: 78-летний водитель погиб в лобовом ДТП на трассе Львов – Самбор

На Львовщине 24 августа 78-летний львовянин устроил лобовое ДТП. Он, управляя автомобилем Peugeot, вылетел на встречную полосу и столкнулся с Chevrolet. В результате аварии мужчина погиб.

ДТП произошло между селами Лапаевка и Оброшино. Сейчас правоохранители проводят расследование.

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В результате ДТП погиб водитель

ДТП произошло примерно в 9:30 на трассе Львов – Самбор.

По информации департамента по вопросам гражданской защиты ЛОГА, 78-летний водитель Peugeot не справился с управлением.

Львовянин на скорости вылетел на встречную полосу.

Там он лоб в лоб столкнулся с Chevrolet Aveo, которым управлял 21-летний местный житель.

В результате ДТП водитель Peugeot получил тяжелые травмы. Он погиб на месте происшествия.

Водитель Chevrolet и его 72-летняя пассажирка также пострадали, но выжили.

Медики отвезли их в больницу.

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Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Санкция статьи предусматривает наказание – от 3 до 8 лет в тюрьме с лишением права управлять транспортными средствами до 3 трех лет.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются выяснить все причины и обстоятельства столкновения.