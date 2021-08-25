Вилетів на зустрічну: 78-річний водій загинув у лобовому ДТП на трасі Львів – Самбір

На Львівщині 24 серпня 78-річний львів'янин спричинив лобову ДТП. Він, керуючи автівкою Peugeot, вилетів на зустрічну смугу і зіштовхнувся з Chevrolet. Внаслідок аварії чоловік загинув.

ДТП трапилась між селами Лапаївка та Оброшине. Наразі правоохоронці проводять розслідування.

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Внаслідок ДТП загинув водій

ДТП сталася приблизно о 9:30 на трасі Львів – Самбір.

За інформацією департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА, 78-річний водій Peugeot не впорався з керуванням.

Львів'янин на швидкості вилетів на зустрічну смугу.

Там він лоб у лоб зіштовхнувся з Chevrolet Aveo, яким керував 21-річний місцевий житель.

Внаслідок ДТП водій Peugeot отримав важкі травми. Він загинув на місці події.

Водій Chevrolet та його 72-річна пасажирка також постраждали, однак вижили.

Медики відвезли їх до лікарні.

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Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 8 років у в'язниці з позбавленням права керувати транспортними засобами до 3 трьох років.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються з'ясувати усі причини та обставини зіткнення.