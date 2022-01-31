Зафиксировали отпечатки пальцев и межвоенные вещи: в Литве показали выставку из львовского дома

В городе Каунас 22 января 2022 года презентовали инсталляцию львовской художницы Ольги Кузюры. Художница создала ее в доме по улице Княжеской во Львове.

Арт-объект Ольга Кузюра реализовала во время арт-резиденции в рамках проекта Modernism for the Future 360/365 при содействии программы "Креативная Европа". Инсталляцию в Каунасе можно увидеть до марта 2022 года.

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Цель проекта

Modernism for the Future объединил Литву, Украину, Чехию, Бельгию и Израиль, где провели 18 резиденций для художников. Проект был создан, чтобы популяризировать модернизм через искусство.

Что создала львовская художница

Ольга Кузюра в 2021 году работала в вилле Галлетов, сохранившей аутентичный интерьер 1928 – 1930 годов. Художница, с помощью техники слепого тиснения, зафиксировала разные вещи времен межвоения. По словам художницы, таким образом можно изобразить на бумаге даже отпечатки пальцев бывших владельцев на наслоениях сажи.

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Изображение разместили по аналогии мизраха – одного из видов еврейской вырезанки. Инсталляция получила название "Совместное воспоминание. Акт памяти".

Для создания артобъекта Ольга привлекла 19 львовян. Они вместе исследовали историю своих помещений, делились с художницей вещами. Например, одна женщина принесла пуговицу немецкого офицера.

Где разместили инсталляцию

Результат работы показали в рамках программы "Каунас – столица Европы 2022". Открытие посетили премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, литовский министр культуры Симонас Кайрис. Всего в первый день на событие пришли более 2 тысяч посетителей.

Экспозицию можно увидеть в Центральном почтовом офисе Каунаса, превращенном в Центр архитектуры.

Инсталляция "Совместное воспоминание. Акт памяти" / Фото фейсбук-страницы Ольги Кузюры

Что еще львовяне представили в Каунасе

Кроме работы Ольги Кузюры, Институт стратегии культуры представил работу львовского художника, участвовавшего в другой резиденции проекта Modernism for the Future 360/365. Речь идет о художнике Андрее Линике, который работал с пространством часовни Воскресения Христова в Бельгии.

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Проект Андрея Линика / Фото Института стратегии культуры