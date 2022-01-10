Занимался грабежами и разбоями во Львовской области: СБУ депортировала азербайджанца

СБУ депортировала из Украины 43-летнего гражданина Азербайджана. Он был членом преступной группировки, которая занималась грабежами и разбоями во Львовской области.

Злоумышленника приговорили к тюремному заключению. После того как мужчина вышел из тюрьмы, его принудительно вернули в родную страну.

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СБУ депортировала азербайджанца за грабежи

После приезда в Украину 43-летний гражданин Азербайджана вошел в состав преступной группировки и стал его активным участником. Злоумышленники занимались вымогательствами, грабежами и разбоями.

Галицкий суд признал иностранца виновным в ряде преступлений. Мужчина отбывал наказание в тюрьме. Через 3,5 года его освободили и принудительно вернули в Азербайджан. Депортацию проводили оперативники СБУ и сотрудники Государственной миграционной службы.



Злоумышленник вернулся в Азербайджан / Фото Управления СБУ во Львовской области