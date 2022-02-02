Ждать весну пока не стоит: львовские сурки не спрогнозировали погоду, потому что впали в спячку

В мире День сурка традиционно празднуют 2 февраля. Однако в этом году львовские "прогнозисты" погоды решили в этот день не просыпаться.

Во Львове День сурка будут праздновать чуть позже – на Сретенье, 15 февраля. Если праздник в этом году состоится, то его проведут в городском детском эколого-натуралистическом центре на улице Кубанской.

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Львовские сурки впали в спячку

Директор Львовского детского эколого-натуралистического центра Игорь Антахович рассказал, что сурки Маричка и Михайлик впали в зимнюю спячку. Однако последние 3 недели они были очень активны.

Конечно, они до сих пор спали. Но когда к ним в вольер заходил зоолог или смотритель, то они реагировали: иногда высовывали нос из своей избушки, иногда просто попискивали. А когда сурки впадают в зимнюю спячку, то они не реагируют ни на что,

– отметил Антахович.

Сейчас наступила стабильная минусовая температура, поэтому именно из-за этого сурки решили поспать. Когда они проснутся, директор центра сказать не может. Ведь пушистики уже укладывались спать в конце осени, а затем проснулись. Несмотря на то, что День сурка празднуют 2 февраля, во Львове животных не беспокоят.

"В прошлом году во время Сретения ввели карантин, красную зону. В этом году мы также находимся в красной зоне. Наши дети учатся дистанционно. Поэтому маловероятно, что мы будем проводить массовое мероприятие", – отметил Антахович.

В прошлом году львовские сурки впали в зимнюю спячку и не предсказывали раннюю весну.