На железнодорожной станции под колесами поезда погиб львовянин
Источник:полиция Львовщины
На железнодорожной станции "Борщовичи" 29 августа львовянин попал под поезд Здолбунов – Львов. Мужчина получил тяжелые травмы и погиб на месте происшествия.
Трагический инцидент не повлиял на движение поездов. Сейчас полиция проводит расследование.
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Мужчина попал под поезд
- Правоохранителям поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции "Борщовичи" под колеса поезда Здолбунов – Львов попал мужчина.
- По информации Департамента по вопросам гражданской защиты ЛОГА, трагический инцидент произошел в 18:30.
- На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа.
- Правоохранители установили личность погибшего. Им оказался 59-летний львовянин.
- Мужчина получил тяжелые травмы и погиб на месте.
Львовянин погиб под колесами поезда / Фото полиции Львовщины
Правоохранители проводят расследование
Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта". Санкция статьи предусматривает наказание – от 5 до 10 лет в тюрьме.
Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства трагического события.
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