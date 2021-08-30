На железнодорожной станции под колесами поезда погиб львовянин

30 августа 2021 , 12:28
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Источник:

полиция Львовщины

На железнодорожной станции "Борщовичи" 29 августа львовянин попал под поезд Здолбунов – Львов. Мужчина получил тяжелые травмы и погиб на месте происшествия.

Трагический инцидент не повлиял на движение поездов. Сейчас полиция проводит расследование.

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Мужчина попал под поезд

  • Правоохранителям поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции "Борщовичи" под колеса поезда Здолбунов – Львов попал мужчина.
  • По информации Департамента по вопросам гражданской защиты ЛОГА, трагический инцидент произошел в 18:30.
  • На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа.
  • Правоохранители установили личность погибшего. Им оказался 59-летний львовянин.
  • Мужчина получил тяжелые травмы и погиб на месте.


Львовянин погиб под колесами поезда / Фото полиции Львовщины

Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта". Санкция статьи предусматривает наказание – от 5 до 10 лет в тюрьме.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства трагического события.

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Автор: Ольга Котів