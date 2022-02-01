Жестокое убийство студентки во Львове: главный подозреваемый симулирует психическое расстройство

В прошлом году произошло жестокое убийство 19-летней львовской студентки Дарьи Косенок. Правоохранители оперативно задержали главного подозреваемого – 20-летнего Нестора Литвинчука. Повторная экспертиза установила, что парень симулирует психическое расстройство, чтобы избежать наказания.

Литвинчук был задержан в одном из хостелов в Сходнице. Он признался в убийстве девушки.

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Эксперты установили, что Литвинчук симулирует психическое расстройство

Киевский городской центр судебно-психиатрической экспертизы провел независимую экспертизу в отношении главного подозреваемого в деле об убийстве 19-летней Дарьи Косенок – Нестора Литвинчука. Она опровергла предварительные выводы львовских психиатров, которые признали парня невменяемым.

Эксперты установили, что у Литвинчука не было признаков психической болезни на момент совершения преступления. Сейчас он также здоров, поэтому не нуждается в принудительном лечении.

По своему психическому состоянию в промежуток времени, к которому относится правонарушение, в совершении которого обвиняется Литвинчук Н.А. (29.03.2021), он мог осознавать свои действия и управлять ими. В настоящее время у Литвинчука Н.А. не обнаружено признаков какого-либо психического расстройства,

– говорится в заключении психиатров.

Экспертиза установила, что подозреваемый симулирует психическое расстройство и может осознавать свои действия и управлять ими.

Отец погибшей Андрей Косенок отметил, что будет настаивать, чтобы Литвинчука перевели из психбольницы в СИЗО. Родители Дарьи считают, что суд должен назначить подозреваемому пожизненное заключение, ведь убийство совершено с особой жестокостью. Следующее судебное заседание по этому делу запланировано на 8 февраля.

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