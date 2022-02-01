Жорстоке вбивство 19-річної студентки у Львові: головний підозрюваний симулює психічний розлад
Джерело:ZAXID.NET
Торік трапилося жорстоке вбивство 19-річної львівської студентки Дарьї Косенок. Правоохоронці оперативно затримали головного підозрюваного – 20-річного Нестора Литвинчука. Повторна експертиза встановила, що хлопець симулює психічний розлад, щоб уникнути покарання.
Литвинчука затримали в одному з хостелів у Східниці. Він зізнався у вбивстві дівчини.
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Експерти встановили, що Литвинчук симулює психічний розлад
Київський міський центр судово-психіатричної експертизи провів незалежну експертизу щодо головного підозрюваного у справі про вбивство 19-річної Дарьї Косенок – Нестора Литвинчука. Вона спростувала попередні висновки львівських психіатрів, які визнали хлопця неосудним.
Експерти встановили, що в Литвинчука не було ознак психічної хвороби на момент скоєння злочину. Зараз він також є здоровим, тож не потребує примусового лікування.
За своїм психічним станом у проміжок часу, до якого відноситься правопорушення, в скоєнні якого Литвинчук Н.О. обвинувачується (29.03.2021), він міг усвідомлювати свої дії та керувати ними. У теперішній час у Литвинчука Н.О. не виявлено ознак будь-якого психічного розладу,
– мовиться у висновку психіатрів.
Експертиза встановила, що підозрюваний наразі симулює психічний розлад і може усвідомлювати свої дії та керувати ними.
Батько загиблої Андрій Косенок зазначив, що наполягатиме, щоб Литвинчука перевели з психлікарні у СІЗО. Батьки Дарьї вважають, що суд мав би призначити підозрюваному довічне ув'язнення, адже вбивство скоїли з особливою жорстокістю. Наступне судове засідання у цій справі заплановане на 8 лютого.
Коротко про резонансне вбивство Дар'ї Косенок
- Тіло 19-річної студентки ЛНУ Дарьї Косенок знайшли 30 березня у квартирі на вулиці Личаківській. Дівчина орендувала це помешкання на кілька днів разом зі своїм хлопцем, з яким планувала розірвати стосунки.
- Експерти виявили на тілі вбитої 9 ножових поранень, зокрема в ділянці серця та легенів.
- Хлопця затримали через кілька годин в одному з хостелів у Східниці. Він зізнався у вбивстві та розповів, що скоїв його через ревнощі.
- 1 квітня суд помістив Литвинчука під варту. Підозрюваному загрожує 15 років в'язниці.
- За результатами експертизи у Львівській психіатричній лікарні, Литвинчука визнали неосудним. Водночас експерти не змогли з'ясувати, чи він вже мав психічний розлад на момент вбивства, чи його психіка порушилася вже після цього.
- Тому психіатри рекомендували провести додаткову судово-психіатричну експертизу.
- Своєю чергою, батьки студентки заявляли, що Литвинчук лише "косить під хворого". Тому вони наполягали на проведенні незалежної експертизи.