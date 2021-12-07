Садовий чуттєво привітав дружину з іменинами: чарівне фото
Джерело:фейсбук Андрія Садового
Українці 7 грудня вшановують святу Катерину Александрійську – одну із найвідоміших християнських великомучениць. Міський голова Львова Андрій Садовий натхненно привітав свою дружину з іменинами.
Мер опублікував своє привітання у фейсбуці. До допису він прикріпив чарівну світлину.
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Садовий привітав дружину з іменинами
Міський голова Львова Андрій Садовий 7 грудня дотепно та мило привітав свою дружину Катерину Кіт-Садову з іменинами.
Вітаю всіх! Кохаю лише одну Катерину Кіт. Дякую, що йдеш зі мною і відкриваєш світ, який робить нас кращими! P.S. І традиційно. Катерина – це діагноз. Змиріться з цим і насолоджуйтесь,
– зауважив мер.
Міський голова запропонував відсвяткувати цей день візитом до музею Михайла Дзиндри, адже цьогоріч виповнюється 100 років з дня народження митця.
Свій допис мер завершив чудовою світлиною. На ній він позує разом із дружиною саме біля скульптури Михайла Дзиндри.
Андрій Садовий разом із дружиною Катериною Кіт-Садовою / Фото Андрія Садового
Текст допису Андрія Садового:
Вітаю всіх! Кохаю лише одну Катерину Кіт. Дякую, що йдеш зі мною і відкриваєш світ, який робить нас кращими!
P.S. І традиційно. Катерина – це діагноз. Змиріться з цим і насолоджуйтесь.
P.P.S. Відсвяткувати пропоную візитом до музею Дзиндри. Цього року відзначаємо 100 років з дня народження митця.