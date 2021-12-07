Садовий чуттєво привітав дружину з іменинами: чарівне фото

Мер опублікував своє привітання у фейсбуці. До допису він прикріпив чарівну світлину.

Актуально 7 грудня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

Садовий привітав дружину з іменинами

Міський голова Львова Андрій Садовий 7 грудня дотепно та мило привітав свою дружину Катерину Кіт-Садову з іменинами.

Вітаю всіх! Кохаю лише одну Катерину Кіт. Дякую, що йдеш зі мною і відкриваєш світ, який робить нас кращими! P.S. І традиційно. Катерина – це діагноз. Змиріться з цим і насолоджуйтесь,

– зауважив мер.

Міський голова запропонував відсвяткувати цей день візитом до музею Михайла Дзиндри, адже цьогоріч виповнюється 100 років з дня народження митця.

Свій допис мер завершив чудовою світлиною. На ній він позує разом із дружиною саме біля скульптури Михайла Дзиндри.



Андрій Садовий разом із дружиною Катериною Кіт-Садовою / Фото Андрія Садового

Текст допису Андрія Садового:

Вітаю всіх! Кохаю лише одну Катерину Кіт. Дякую, що йдеш зі мною і відкриваєш світ, який робить нас кращими!

P.S. І традиційно. Катерина – це діагноз. Змиріться з цим і насолоджуйтесь.

P.P.S. Відсвяткувати пропоную візитом до музею Дзиндри. Цього року відзначаємо 100 років з дня народження митця.