Садовий натхненно привітав українців з Різдвом: атмосферне відео
Джерело:фейсбук Андрія Садового
В Україні 7 січня відзначають Різдво Христове. Міський голова Львова Андрій Садовий привітав усіх вірян з цим величним святом.
Мер опублікував відео привітання на своїй фейсбук-сторінці. Він побажав усім українським родинам миру, любові та добра.
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Мер Львова привітав українців з Різдвом
Садовий 7 січня привітав усіх українців з величним святом – Різдвом Христовим.
Вітаємо з Різдвом! Нехай Вифлеємська зірка кожному з нас завжди вказує вірний шлях. Пам'ятаймо, що її світло добре видно на мирному небі, яке бережуть наші військові. Бажаю любові та радості у ваших домах! Христос Рождається!,
– зауважив міський голова.
Мер Львова оприлюднив атмосферне відео зі встановлення головного Дідуха на площі Яворницького. Садовий промовив привітання під супровід фантастичних колядок.
Садовий привітав українців з Різдвом: відео
Текст допису Андрія Садового:
Вітаємо з Різдвом! Нехай Вифлеємська зірка кожному з нас завжди вказує вірний шлях.
Пам'ятаймо, що її світло добре видно на мирному небі, яке бережуть наші військові.
Бажаю любові та радості у ваших домах! Христос Рождається!