Мер опублікував відео привітання на своїй фейсбук-сторінці. Він побажав усім українським родинам миру, любові та добра.

До теми У Львові встановили головного Дідуха міста: цікаві фото та відео

Мер Львова привітав українців з Різдвом

Садовий 7 січня привітав усіх українців з величним святом – Різдвом Христовим.

Вітаємо з Різдвом! Нехай Вифлеємська зірка кожному з нас завжди вказує вірний шлях. Пам'ятаймо, що її світло добре видно на мирному небі, яке бережуть наші військові. Бажаю любові та радості у ваших домах! Христос Рождається!,

– зауважив міський голова.

Мер Львова оприлюднив атмосферне відео зі встановлення головного Дідуха на площі Яворницького. Садовий промовив привітання під супровід фантастичних колядок.

Садовий привітав українців з Різдвом: відео

Текст допису Андрія Садового:

Вітаємо з Різдвом! Нехай Вифлеємська зірка кожному з нас завжди вказує вірний шлях.

Пам'ятаймо, що її світло добре видно на мирному небі, яке бережуть наші військові.

Бажаю любові та радості у ваших домах! Христос Рождається!