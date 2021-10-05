Садовий зустрівся з представниками Держдепу та Посольства США: про що говорили

У Львові 5 жовтня відбулась зустріч міського голови Андрія Садового з представниками Держдепартаменту та Посольства США в Україні. Зокрема, під час неї обговорили питання збереження єврейської спадщини.

За словами Садового, історія Львова – унікальна. На його думку, зустріч дасть місту новий імпульс.

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На зустрічі обговорили збереження єврейської спадщини

Мер Львова Андрій Садовий та перший заступник міського голови Андрій Москаленко 5 жовтня зустрілися з представниками Держдепу та Посольства США в Україні. Зі сторони іноземної делегації прибули:

спеціальна посланниця з питань вшанування пам'яті про Голокост, яка представляє Бюро у справах Європи та Євразії Держдепу США, Еллен Джермейн;

голова Комісії США зі збереження американської спадщини за кордоном Пол Пекер;

співробітники Політичного відділу Посольства США Емілі Лібрук та Володимир Пасічник.

Під час зустрічі обговорили питання збереження єврейської спадщини та домовились про співпрацю у цій сфері. За словами Садового, коли разом зі Львовом США та Ізраїль, то в місті усе це може засяяти.

Це діамант. І цей діамант хочуть побачити мільйони людей у світі. Тому що історія Львова унікальна. І багато власне історичної єврейської пам'яті має у Львові своє коріння,

– додав мер.

На думку Садового, візит представників Держдепу та Посольства США в Україні дасть місту потрібний імпульс.

Дивіться фото зустрічі / Фото Олександра Мазуренка