У Львові планують відкрити Американський дім: Садовий зустрівся з пані-послом США

Зустріч відбулася у Києві. Для львівського Американського дому наразі шукають приміщення.
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Садовий зустрівся з Крістіною Квін
У Києві 23 вересня мер Львова Андрій Садовий зустрівся з пані-послом США Крістіною Квін. На зустрічі обговорили відкриття Американського дому у Львові, для якого вже тривають пошуки відповідного приміщення.
Також Садовий акцентував на важливості створення стратегій для об'єднаних громад в Україні. Тому під час зустрічі обговорили й цю тему.
Мер Львова зустрівся з пані-послом США / Фото ЛМР
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Коротка біографія Крістіни Квін
Крістіна Квін народилася та виросла в Каліфорнії. Вона має ступінь бакалавра з політології, який отримала у Західному коледжі. Також Квін – магістриня зі стратегічних досліджень Військового коледжу армії США.
Вона прибула до Посольства США в Україні у травні 2019 року. З 2016 до 2019 року Квін працювала на посаді виконувачки обов'язків заступника голови Місії / міністра-радника з економічних питань у Посольстві США в Парижі. До того вона також працювала на таких посадах:
- виконувачка обов'язків заступника голови Місії та радника з економічних питань у Посольстві США в Бангкоку;
- радниця з економічних питань у Посольстві США в Лондоні;
- директорка з питань Європейського Союзу, України та Білорусі в Раді національної безпеки у виконавчому апараті Президента;
- у Місії США в Європейському Союзі в Брюсселі;
- у Посольстві США в Манілі, на Філіппінах.