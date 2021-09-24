Встреча состоялась в Киеве. Для львовского Американского дома сейчас ищут помещение.

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Садовый встретился с Кристиной Квин

В Киеве 23 сентября мэр Львова Андрей Садовый встретился с послом США Кристиной Квин. На встрече обсудили открытие Американского дома во Львове, для которого продолжаются поиски подходящего помещения.

Также Садовый акцентировал на важности создания стратегий для объединенных общин в Украине. Поэтому во время встречи обсудили и эту тему.

Обратите внимание! В апреле 2021 года Кристина Квин впервые прибыла с визитом во Львов. Тогда она пообщалась с Садовым о возможных совместных инициативах, в частности об открытии во Львове американского дома вроде киевского. Он должен стать культурным мостом для углубления связей между государствами.



Мэр Львова встретился с послом США / Фото ЛГС

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Краткая биография Кристины Квин

Кристина Квин родилась и выросла в Калифорнии. Она имеет степень бакалавра по политологии, который получила в Западном колледже. Также Квин – магистр по стратегическим исследованиям Военного колледжа армии США.

Она прибыла в Посольство США в Украине в мае 2019 года. С 2016 по 2019 год Квин работала в должности исполняющей обязанности заместителя главы миссии / министра-советника по экономическим вопросам в посольстве США в Париже. До того она также работала на таких должностях: