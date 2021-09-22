Заседание состоялось на площади перед главным корпусом Львовского медицинского университета на улице Пекарской. Такой формат посвятили Европейской неделе мобильности и Всемирному дню без автомобиля.

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Во Львове провели заседание исполкома на велосипедах

Городской председатель Львова Андрей Садовый рассказал, что Львов стал большим, и к нему присоединилось много общин. Поэтому теперь в городе нужно синхронизировать веломережу. К примеру, соединить улицу Пекарскую с Винниками или соединить город с Грибовичами или Малеховом, чтобы все могли нормально пользоваться велосипедами и самокатами.

Это большой труд, но, я убежден, что это будет на пользу, особенно для молодых людей, которые ровер воспринимают не как развлечение, а как средство передвижения. Сегодня все приехали кто на ровере, кто на электросамокате, кто пешком – никто не пользовался машинами, и это большой плюс,

– заметил мэр.

По словам Садового, если на улицах города будет больше велосипедов, то и его жители будут здоровее. Городской глава добавил, что отдельно он хотел бы акцентировать на вопросе парковки.

"Часто водители машин не воспринимают велодорожку как отдельную полосу движения – они считают это как дополнение для них, где они могут проехать или припарковаться. Нужно проводить разъяснительную работу по этому поводу", – отметил мэр.

Заседание исполкома ЛГС провели на велосипедах / Фото Романа Балука и Александра Мазуренко

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На заседании рассмотрели тематические вопросы

В повестке дня внеочередного заседания исполкома было 2 тематических вопроса:

развитие велосипедной сети;

подготовка программы развития велосети и инфраструктуры Львовской МТГ до 2030 года и плана устойчивой городской мобильности.

Также члены исполкома отдельно рассмотрели протокольное поручение касательно Пекарской. По словам Садового, этой улице дали еще один импульс.

"У нас сделана часть от улицы Тершаковцев до Лычаковского кладбища по новым стандартам, а часть от улицы Тершаковцев к улице Франко была сделана по старым ДБН. Это нужно исправить. Сети там уже заменены, поэтому, я думаю, в следующем году мы это сможем сделать", – добавил мэр.

Городской глава отметил, Пекарская – это одна из самых прекрасных улиц, ведь она стала втрое быстрее. Теперь здесь есть достаточно мест для парковки, нормальные ходники и велополосы для проезда с обеих сторон.

"Также нужно помочь медицинскому университету, чтобы фонтан, который есть на его территории, ожил. Эта площадь должна стать красивой, поэтому, я думаю, что студенты-медики будут от того лучше учиться", – акцентировал Садовый.

Смотрите видео с заседания исполкома ЛГС:

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Формат заседания посвятили Европейской неделе мобильности

Первый заместитель городского головы Андрей Москаленко отметил, что заседание провели в рамках европейской недели мобильности и Всемирного дня без автомобиля. Члены исполкома показали, что они также поддерживают идею мобильности.

Мы максимально проводим промоушн и призываем всех к использованию велосипедов, электросамокатов или же просто хождению пешком, ведь действительно одно маленькое действие может давать настоящий результат,

– добавил Москаленко.

По словам чиновника, все члены исполкома с радостью присоединились к этой инициативе.

"Я не припоминаю, чтобы в Украине происходило подобное заседание Исполнительного комитета на велосипедах. Это впервые в истории города и, я думаю, впервые в истории Украины", – подытожил Москаленко.

Во Львове будут развивать велосипедную сеть

В пресс-службе ЛГС сообщили, что члены исполкома приняли решение, по которому Институт города получил поручение совместно с департаментом мобильности проработать развитие велосипедной инфраструктуры. Специалистам следует учесть населенные пункты, которые вошли во Львовскую городскую территориальную общину, и все синхронизировать.

"Проект решения предусматривает 14 небольших проектов, которые могут позволить соединить действующую велосипедную сеть и сделать ее удобной для пользования", – пояснил начальник управления транспорта Львовского горсовета Орест Олеськив.

Департамент жилищного хозяйства и инфраструктуры должен завершить разработку проекта капитального ремонта перекрестка улиц Владимира Великого – Княгини Ольги. Также ему нужно завершить реализацию строительства ряда велодорожек:

на проспекте Черновола – от улицы Липинского до Варшавской;

на улице Варшавской – от проспекта Черновола до улицы Замарстиновской;

на улице Замарстыновской – от Варшавской до Гетмана Мазепы;

на улицах княгини Ольги – Академика Сахарова.

В свою очередь, Львовавтодор должен капитально отремонтировать и обустроить велосипедную и пешеходную инфраструктуры на территории парка имени Иоанна Павла II. Кроме того, райадминистрации должны включить в титульные списки на 2022 год ряд проектов:

Галицкая районная администрация должна заказать проектно-сметную документацию для обустройства велоинфраструктуры на улице Словацкого, которая соединит улицы Коперника и Сечевых Стрельцов. Также следует разработать проект для объединения велоинфраструктуры между улицей Зерновой, площадью Ризни, проспектом Черновола и проспектом Свободы. Кроме этого нужно обустроить веломаршрут от улицы Сахарова до Зарицких.

должна заказать проектно-сметную документацию для обустройства велоинфраструктуры на улице Словацкого, которая соединит улицы Коперника и Сечевых Стрельцов. Также следует разработать проект для объединения велоинфраструктуры между улицей Зерновой, площадью Ризни, проспектом Черновола и проспектом Свободы. Кроме этого нужно обустроить веломаршрут от улицы Сахарова до Зарицких. Железнодорожная районная администрация должна обустроить велополосы, относящиеся к району, на улице Кульпарковской.

должна обустроить велополосы, относящиеся к району, на улице Кульпарковской. Лычаковская районная администрация должна соединить в рамках текущего ремонта велодорожку на улице Черемшины. Также следует заказать проектно-сметную документацию для обустройства велоинфраструктуры на улице Мечникова – от улицы Шимзеров до Некрасова.

должна соединить в рамках текущего ремонта велодорожку на улице Черемшины. Также следует заказать проектно-сметную документацию для обустройства велоинфраструктуры на улице Мечникова – от улицы Шимзеров до Некрасова. Сиховская районная администрация должна заказать проектно-сметную документацию для соединения велоинфраструктуры проспекта Иоанна Павла II и улице Стрыйской. Также нужно разработать схему организации дорожного движения велополосы на нечетной стороне улицы Угорской (от улицы Литвиненко до Виденской) и соединить на улице Зеленой проектированную велополосу с велодорожкой на Сиховской.

должна заказать проектно-сметную документацию для соединения велоинфраструктуры проспекта Иоанна Павла II и улице Стрыйской. Также нужно разработать схему организации дорожного движения велополосы на нечетной стороне улицы Угорской (от улицы Литвиненко до Виденской) и соединить на улице Зеленой проектированную велополосу с велодорожкой на Сиховской. Франковская районная администрация должна соединить велоинфраструктуру улиц научной и Стрыйской. Также нужно обустроить велополосы, которые относится к району, на части улицы Кульпарковской.

должна соединить велоинфраструктуру улиц научной и Стрыйской. Также нужно обустроить велополосы, которые относится к району, на части улицы Кульпарковской. Шевченковская районная администрация должна заказать проектно-сметную документацию для проведения капитального ремонта велосипедной и пешеходной инфраструктур на улице Липинского. Также нужно обустроить велопереезд на улице Леонтовича и Городоцкую. Кроме этого, следует сделать велодорожку на улице Миколайчука – от улицы Липинского до Линкольна.

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Проект велосипедной сети во Львове / Фото ЛГС