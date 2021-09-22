Во Львове с каждым днем ​​растет количество больных коронавирусом. Сейчас в больнице скорой помощи находятся 306 пациентов с пневмониями.

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90% пациентов с коронавирусом – не вакцинированы

Начальник управления здравоохранения Леся Кобецкая рассказала, что во Львове продолжает расти количество подтвержденных случаев COVID-19.

"По состоянию на сейчас, с 14 по 21 сентября, во Львове уже зарегистрировано 1 345 пациентов с подтвержденным COVID-19. Хочу акцентировать внимание на том, что прирост числа COVID-19 увеличился буквально в течение двух недель на 70%", – добавила Кобецкая.

По ее словам, по состоянию на 21 сентября во Львове подтвердили 238 новых случаев инфицирования коронавирусом, а за выходные, 18 и 19 сентября, – 423. На стационарном лечении в больнице скорой помощи находятся 306 пациентов с пневмониями, из них 287 – имеют подтвержденный COVID-19.

"В реанимации – 19 пациентов, на ИВЛ – 8 пациентов. Сегодня (21 сентября – 24 канал) у нас поступило в БСМП 39 пациентов с COVID-19. Такая высокая цифра каждый день. Умерло за выходные 17 человек, которые поступили в тяжелом состоянии", – отметила Кобецкая.

В свою очередь, 21 сентября от осложнений умерли 4 человека. Чиновница отметила, что среди всех госпитализированных с коронавирусом 90% не делали прививки. Поэтому можно сделать вывод, что вакцинация работает и в основном болеют только те, кому ее не проводили.

"Также обращаю внимание, что у нас медики провакцинировались более 50%, и 2 основные крупнейшие больницы имеют вакцинацию более 80% – больница скорой медицинской помощи и 8-я больница", – отметила Кобецкая.

Чиновница подытожила, что за сентябрь в больнице скорой медицинской помощи умерли 62 пациента, а это очень высокая смертность.

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Львов переходит в желтую карантинную зону

Городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС 21 сентября решила ввести на территории Львовской ГТО желтый уровень эпидемиологической опасности. Ограничения будут касаться заведений образования, культуры и спорта. Комиссия решила:

Львов будет находиться в желтой зоне с 23 сентября по 31 декабря 2021 года .

. Ограничения в учреждениях культуры . Массовые мероприятия – не более чем 1 человек на 4 квадратных метра. Заполненность кинозалов, помещений других учреждений культуры – не более 50% мест.

. Массовые мероприятия – не более чем 1 человек на 4 квадратных метра. Заполненность кинозалов, помещений других учреждений культуры – не более 50% мест. Ограничения в учреждениях спорта . Заполненность спортзалов, фитнес-центров – не более чем 1 человек на 10 квадратных метров.

. Заполненность спортзалов, фитнес-центров – не более чем 1 человек на 10 квадратных метров. Ограничения в образовательных учреждениях. Школы и садики будут работать при 80% вакцинированных работников, наличии сертификата о вакцинации, негативного теста ПЦР за последние 72 часа или справки, что человек недавно переболел (до 6 месяцев). Также управление образования должно выдать отдельный приказ, что в каждой школе должен быть ответственный за контроль по вакцинации, ПЦР-тесты или соответствующие справки. Этот человек будет нести персональную ответственность за проведенную проверку.

По словам первого заместителя мэра Львова Андрея Москаленко, учреждения сферы услуг, где более 80% персонала сделали прививку, будут иметь соответствующее обозначение, что здесь безопасно.

Есть одна вещь, которая дает учреждениям образования и спорта мотивацию работать полноценно, в обычном режиме – если там вакцинировано более 80% персонала, – отметил Москаленко.

По словам чиновника, во Львове наблюдают очень высокую динамику роста заболеваемости. Она очень близка к той, которая была в марте – мае. Поэтому в городе должны осуществлять все необходимые действия, чтобы львовянам было безопасно.



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В школах будут работать пункты вакцинации

Руководитель управления образования Зоряна Довганик рассказала, что в 12 школах Львова будут работать пункты, где будут вакцинировать педагогов. Их развернут в тех образовательных учреждениях, где большое количество работников еще не сделали прививку.

В целом у нас ситуация в школах и садиках такова, что на сегодня мы имеем 82 детей с подтвержденным COVID-19, а также более 40 преподавателей. Видим, что дети болеют больше, чем учителя. Сегодня мы имеем несколько классов, которые обучаются дистанционно,

– добавила чиновница.

Также в четырех львовских детсадах закрыли по одной группе. По словам Довганик, садики – менее контактные, поэтому там меньшая заболеваемость.

"Относительно уровня вакцинации, то в пределах 50% для страны в целом вакцинация по школам, по садикам – 30% и 45% – в учреждениях дошкольного образования. В течение последней недели уровень вакцинации увеличился на 10%", – отметила чиновница.

В образовательных учреждениях со следующей недели будут проводить просветительскую работу, чтобы увеличить количество людей, которые хотят вакцинироваться.

По словам Москаленко, в обычном режиме будут работать только те школы, в которых более 80% работников сделали прививки против коронавируса. Где уровень вакцинации меньше 80%, возможно продолжение образовательного процесса при нескольких условиях:

наличие у работника сертификата о вакцинации;

отрицательный ПЦР-тест за последние 72 часа;

справка о том, что работник переболел COVID-19 за последние 6 месяцев.

"Также мы приняли решение, что в 12 школах, где самый низкий процент вакцинации, а средне статистически это 52 – 53%, там будут открыты завтра (22 сентября – 24 канал) центры вакцинации, чтобы еще больше стимулировать работников образования вакцинироваться", – подытожил Москаленко.

Обратите внимание! Во Львове общественный транспорт будет работать в обычном режиме, однако с несколькими изменениями. Там будут проводить усиленный контроль за соблюдением карантинных норм, в частности, масочного режима. Если перевозчик этого не будет придерживаться, предусмотрена ответственность. Контролировать выполнение этих требований будет полиция и другие службы.