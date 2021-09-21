Однако справка должна быть выдана не позднее чем за последние 6 месяцев. Соответствующее решение приняла городская комиссия по чрезвычайным ситуациям 21 сентября.

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Комиссия постановила, что смогут работать в обычном режиме от 23 сентября:

школы и садики, в которых вакцинировано 80% работников;

работники, которые не вакцинированы хотя бы одной дозой, если на входе в заведение покажут отрицательный результат ПЦР-теста (действует 72 часа);

педагоги, которые переболели коронавирусом в течение 6 прошедших месяцев и имеют соответствующую справку.

В каждом учебном заведении будут определены ответственного человека, который будет следить за соблюдением этих правил,

– написал мэр города Андрей Садовый.

Политик заверил, что это позволит не прекращать учебный процесс и одновременно не допустит коллапса медицинской системы города. Он также вспомнил, что ПЦР-тесты – платные, а вакцинация – бесплатная.

Обратите внимание! 21 сентября глава департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис рассказал, что из-за низких темпов вакцинации во Львовской области из 1100 школ будут работать очно 10%. Говорит не только о переходе на дистанционное обучение, но и о вынужденных каникулах.

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