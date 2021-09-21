Однак довідка має бути видана не пізніше як за останні 6 місяців. Відповідне рішення ухвалила міська комісія з надзвичайних ситуацій 21 вересня.

До теми Україна переходить у жовту зону: які карантинні обмеження будуть діяти

У Львові ухвалили правила роботи освітян у жовтій зоні

Комісія ухвалила, що зможуть працювати у звичному режимі від 23 вересня:

школи та садки, в яких вакциновано 80% працівників;

працівники, які не провакциновані хоча б однією дозою, якщо на вході у заклад покажуть негативний результат ПЛР-тесту (діє 72 години);

освітяни, які перехворіли на коронавірус протягом 6 минулих місяців і мають відповідну довідку.

У кожному навчальному закладі буде визначено відповідальну людину, яка слідкуватиме за дотриманням цих правил,

– написав мер міста Андрій Садовий.

Політик запевнив, що це дозволить не припиняти навчальний процес і водночас не допустить колапсу медичної системи міста. Він також пригадав, що ПЛР-тести – платні, а вакцинація – безкоштовна.

Зверніть увагу! 21 вересня очільник департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Орест Чемерис розповів, що через низькі темпи вакцинації на Львівщині з 1100 шкіл працюватимуть очно 10%. Мовить не лише про перехід на дистанційне навчання, а й про вимушені канікули.

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