Однак довідка має бути видана не пізніше як за останні 6 місяців. Відповідне рішення ухвалила міська комісія з надзвичайних ситуацій 21 вересня.

До теми Україна переходить у жовту зону: які карантинні обмеження будуть діяти

У Львові ухвалили правила роботи освітян у жовтій зоні

Комісія ухвалила, що зможуть працювати у звичному режимі від 23 вересня:

  • школи та садки, в яких вакциновано 80% працівників;
  • працівники, які не провакциновані хоча б однією дозою, якщо на вході у заклад покажуть негативний результат ПЛР-тесту (діє 72 години);
  • освітяни, які перехворіли на коронавірус протягом 6 минулих місяців і мають відповідну довідку.

У кожному навчальному закладі буде визначено відповідальну людину, яка слідкуватиме за дотриманням цих правил,
– написав мер міста Андрій Садовий.

Політик запевнив, що це дозволить не припиняти навчальний процес і водночас не допустить колапсу медичної системи міста. Він також пригадав, що ПЛР-тести – платні, а вакцинація – безкоштовна.

Останні новини щодо карантину в Україні