В свою очередь, студенты Львовского национального университета имени Ивана Франко пока будут учиться очно. Как вуз будет работать в дальнейшем, определят до конца недели.
Интересно Во Львовском университете вся группа ушла на карантин из-за коронавируса у студента
Студенты НУ ЛП переходят на смешанную форму обучения
По информации "Твоє місто", в Национальном университете "Львовская политехника" из-за заболеваемости коронавирусом на самоизоляцию направили 80 групп из тысячи. На этой неделе еще 2 группы вернулись из самоизоляции, ведь они перешли на дистанционное обучение 2 недели назад.
Если на потоке более чем одна группа, то лекции будут проводить в онлайн-формате, согласно расписанию. Лекционные занятия для потока, где есть только одна группа, будут проходить в аудиториях,
– отметил первый проректор Львовской политехники Олег Матвийкив.
Зато все практические, семинарские и лабораторные занятия будут проходить очно. По словам Матвийкива, если в группе есть хотя бы один больной, то все обучение – и лекционное, и практическое – будет в онлайн-формате.
Как будут учиться в ЛНУ имени Франко
Сейчас обучение во Львовском национальном университете имени Ивана Франко проходит в обычном режиме.
"Сейчас студенты работают очно. Поскольку с четверга Украина и Львовщина переходит в желтую зону карантина, вполне вероятно, что до конца недели определим как будет работать вуз в дальнейшем. Мы готовы и к дистанционному, и к смешанному обучению", – рассказали в университете.
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала