Своєю чергою, студенти Львівського національного університету імені Івана Франка поки навчатимуться очно. Як виш працюватиме надалі, визначать до кінця тижня.

Цікаво У Львівському університеті уся група пішла на карантин через коронавірус у студента

Студенти НУ ЛП переходять на змішану форму навчання

За інформацією "Твоє місто", у Національному університеті "Львівська політехніка" через захворюваність на коронавірус на самоізоляцію скерували 80 груп з тисячі. Цього тижня ще 2 групи повернулися із самоізоляції, адже вони перейшли на дистанційне навчання 2 тижні тому.

Якщо на потоці є більш ніж одна група, то лекції проводитимуть в онлайн-форматі, відповідно до розкладу. Лекційні заняття для потоку, де є лише одна група, відбуватимуться в аудиторіях,

– зазначив перший проректор Львівської політехніки Олег Матвійків.

Натомість усі практичні, семінарські та лабораторні заняття проходитимуть очно. За словами Матвійківа, якщо в групі є хоча б один хворий, то все навчання – і лекційне, і практичне – буде в онлайн-форматі.

Як навчатимуться в ЛНУ імені Франка

Наразі навчання у Львівському національному університеті імені Івана Франка проходить у звичному режимі.

"Зараз студенти працюють очно. Оскільки з четверга Україна та Львівщина переходить у жовту зону карантину, цілком ймовірно, що до кінця тижня визначимо як працюватиме виш надалі. Ми готові й до дистанційного, і до змішаного навчання", – розповіли в університеті.

Зауважте! З 23 вересня уся Україна переходить у жовту зону карантину. Як навчатимуться у школах Львова та області наразі не відомо. На Львівщині кількість вакцинованих педагогів становить менше ніж 45%. Тож очне навчання можливе лише в 10% шкіл.

Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу