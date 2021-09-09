Група перейшла на дистанційне навчання на 2 тижні. Це перший подібний випадок в університетах Львова.

Цікаво Закладам освіти варто готуватися до переходу на дистанційне навчання, – Ляшко

У ЛНУ група пішла на карантин через COVID-19

Група студентів біологічного факультету ЛНУ перейшла на дистанційне навчання через підтверджений коронавірус в одного зі студентів. У деканаті підтвердили цю інформацію та уточнили, що на самоізоляцію з 8 вересня скерували першу групу 4 курсу. Вони будуть навчатися дистанційно протягом 2 тижнів.

У постанові головного санітарного лікаря України мовиться, що студенти, школярі та дошкільнята повинні переходити на дистанційне навчання, якщо хтось з групи чи класу захворіє на коронавірус. Конкретних термінів самоізоляції у постанові не зазначили, однак зазвичай мовиться про 2 тижні.

Більшість університетів мають алгоритми дій у подібних випадках. Зокрема, згідно з алгоритмом ЛНУ, якщо в одного зі студентів є ознаки ГРВІ, його ізолюють. Інші ж студенти повинні постійно перебувати у масках. Хворий з ознаками ГРВІ може звернутися в медпункт університету та до свого сімейного лікаря.

Групу обов'язково скеровують на самоізоляцію, якщо коронавірус у хворого підтвердять. Однак її можуть ізолювати й раніше – при перших ознаках ГРВІ у студента та до отримання ним результатів аналізів. У пресслужбі ЛНУ зауважили, що кожен факультет ухвалює такі рішення самостійно, згідно з алгоритмом.

Читайте також У МОЗ розповіли, за яких умов учні та студенти перейдуть на дистанційне навчання

У НУ ЛП також одна група перебуває на самоізоляції

У Національному університеті "Львівська політехніка" теж одна група тимчасово перебуває на самоізоляції. Відповідно до алгоритму, який затвердили ще у жовтні 2020 року, їх скерували на дистанційне навчання через підозру на коронавірус в одного зі студентів. Речниця вишу Наталія Павлишин розповіла, що підозра на COVID-19 є ще у трьох студентів, однак вони ще не контактували з одногрупниками. Усі студенти з підозрами наразі проходять обстеження.

Подібний алгоритм працює і в інших університетах, зокрема у Львівському національному аграрному університеті, Українській академії друкарства та Українському католицькому університеті. Випадків захворювання в жодному з вишів у новому семестрі поки не було.

За словами речниці УКУ Вероніки Саврук, у 2020 році в колегіумі вишу було окреме крило, куди відселяли студентів, які мали ознаки коронавірусу і які обов'язково проходили ПЛР-тест. Якщо результат тесту був позитивним, хворий студент перебував на самоізоляції у спеціально відведеному крилі колегіуму та лікувався.

Його група відправлялася на самоізоляцію і переходила на дистанційне навчання на 14 днів, а потім за бажанням могла відновлювати навчання відповідно до протоколу, – додала Саврук.

Зауважте Проблеми освіти під час карантину та що буде з навчанням у новому 2021 – 2022 році

Більшість викладачів у вишах – вакциновані

Згідно з вимогами МОЗ, у жовтій та помаранчевій карантинних зонах проводити навчання очно можна лише, якщо мінімум 80% персоналу навчального закладу – вакциновані. За словами першого проректора аграрного університету Віталія Боярчука, у виші вже щепили приблизно 70% викладачів, однак їхня кількість ще буде збільшуватися.

"Ми проводимо систематично роз'яснювальну роботу, розповідаємо про важливість вакцинації, запрошуємо всіх працівників. До нас приїжджає мобільна бригада, яка проводить щеплення, кількість привезеної вакцини завжди достатня", – додав Боярчук.

Своєю чергою, у ЛНУ вакцинувались понад 70% науково-педагогічних працівників. Наразі там триває вакцинація студентів, викладачів та працівників. Для цього у головному корпусі університету та в гуртожитках відкрили пункти вакцинації.

В УКУ обидві дози препарату проти коронавірусу отримали майже 80% працівників. Вакцинуватися заохочують і студентів, які можуть зробити це на території кампусу. Водночас у Львівській політехніці наразі лише 56% науково-педагогічних працівників повністю щепилися, проте вакцинація триває й надалі.

До теми У Львові пункти вакцинації працюватимуть у виші та на фестивалі: графік роботи