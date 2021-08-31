Зареєструватись на щеплення проти COVID-19 можна у системі Helsi в розділі "Запис на вакцинацію". У стаціонарний пункт можна записатись зателефонувавши туди або своєму сімейному лікарю.

До теми Це не розкіш: у ВООЗ змінили думку про вакцинацію третьою дозою

У Львові до вакцинації долучаться виші та "Молодвіж"

За словами першого заступника міського голови Андрія Москаленка, у місті збільшують можливості для вакцинації. Зокрема, 4 вересня щепитись зможуть відвідувачі "Молодвіж" на FESTrepublic. Окрім цього, з 3 вересня мобільні пункти вакцинації з'являться в головному корпусі та гуртожитках Львівського національного університету імені Івана Франка.

Вакцинуватися там зможуть студенти та викладачі. Також, провакцинуватись можна і в Центрах масової вакцинації та в стаціонарних пунктах вакцинації у закладах охорони здоров'я

– зазначив Москаленко.

Читайте також Діти та вчителі не повинні будуть здавати тест на коронавірус, – Кононенко

Графік роботи центрів вакцинації у Львові

З 30 серпня до 3 вересня:

15:00 – 18:30 Форум Львів, вулиця Під Дубом, 4. Тут вакцинуватимуть препаратом Moderna виключно для 2 дози.

15:00 – 18:30 Центр Довженка, проспект Червоної Калини, 81. Тут щепитимуть вакциною Moderna виключно для 2 дози.

15:00 – 18:30 Victoria Gardens, вулиця Кульпарківська, 226а. Тут можна вакцинуватися препаратом AstraZeneca.

З 4 до 5 вересня:

10:00 – 15:00 Forum Lviv, вулиця Під Дубом, 7б. Тут вакцинуватимуть препаратом Moderna виключно для 2 дози.

10:00 – 15:00 Lviv Dovzhenka Centre, проспект Червоної Калини, 81. Тут щепитимуть вакциною Moderna виключно для 2 дози.

10:00 – 15:00 IQmed, вулиця Липова Алея, 15. Тут вакцинуватимуть препаратом Moderna виключно для 2 дози.

10:00 – 15:00 Народний дім Брюховичі, вулиця Івасюка, 2. Тут вакцинуватимуть препаратом Moderna виключно для 2 дози.

10:00 – 15:00 Victoria Gardens, вулиця Кульпарківська, 226а. Тут щепитимуть вакцинами AstraZeneca та Coronavac.

10:00 – 15:00 гіпермаркет "Епіцентр", вулиця Хмельницького, 188а. Тут вакцинуватимуть препаратами AstraZeneca та Coronavac.

10:00 – 15:00 ТЦ Спартак, вулиця Гетьмана Мазепи, 1б. Тут щепитимуть препаратами AstraZeneca та Coronavac.

10:00 – 15:00 Нижній Шувар, вулиця Хуторівка, 4б. Тут вакцинуватимуть препаратом Pfizer.

Зауважте Наскільки Дельта небезпечніший за попередні штами: нові дані

Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу