Сальмонельоз підхопили 16 людей: на Львівщині власнику ресторану повідомили про підозру

Торік у ресторані "Панський книш" трапилося масове отруєння. Слідчі повідомили власнику закладу про підозру.

Серед постраждалих були й діти. Загалом до лікарні потрапила 21 людина.

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Власнику ресторану оголосили підозру

За даними слідства, власник ресторану "Панський книш" є фізичною особою підприємцем. Його заклад розташований приблизно за 19 кілометрів від Львова, у Куликові.

У липні 2021 року він організував проведення бенкету, під час якого допустив грубі порушення санітарних правил працівниками свого ресторану. Внаслідок цього 16 відвідувачів закладу госпіталізували в обласну інфекційну клінічну лікарню із діагнозом "сальмонельоз".

Чоловікові повідомили про підозру в порушенні правил та норм, встановлених з метою запобігання інфекційним хворобам та отруєнням, які спричинили їхнє поширення. Якщо провину власника ресторану доведуть у суді, йому загрожуватиме від 17 до 51 тисячі гривень штрафу, до 6 місяців арешту або до 3 років обмеження чи позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Коротко про отруєння в ресторані "Панський книш"