Сальмонельоз підхопили 16 людей: на Львівщині власнику ресторану повідомили про підозру
Джерело:Львівська облпрокуратура
Торік у ресторані "Панський книш" трапилося масове отруєння. Слідчі повідомили власнику закладу про підозру.
Серед постраждалих були й діти. Загалом до лікарні потрапила 21 людина.
До теми Масове отруєння у ресторані на Львівщині: серед постраждалих – 6 дітей
Власнику ресторану оголосили підозру
За даними слідства, власник ресторану "Панський книш" є фізичною особою підприємцем. Його заклад розташований приблизно за 19 кілометрів від Львова, у Куликові.
У липні 2021 року він організував проведення бенкету, під час якого допустив грубі порушення санітарних правил працівниками свого ресторану. Внаслідок цього 16 відвідувачів закладу госпіталізували в обласну інфекційну клінічну лікарню із діагнозом "сальмонельоз".
Чоловікові повідомили про підозру в порушенні правил та норм, встановлених з метою запобігання інфекційним хворобам та отруєнням, які спричинили їхнє поширення. Якщо провину власника ресторану доведуть у суді, йому загрожуватиме від 17 до 51 тисячі гривень штрафу, до 6 місяців арешту або до 3 років обмеження чи позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
Коротко про отруєння в ресторані "Панський книш"
- У липні 2021 року до Львівської обласної інфекційної лікарні госпіталізували 21 гостя ресторану "Панський Книш". Ще троє відвідувачів лікувалися вдома.
- Усі постраждалі харчувалися у закладі 4 липня та їли 3 спільні страви.
- Медики встановили, що пацієнтів на лікарняне ліжко вклав сальмонельоз.
- Після цього інциденту ЛОДА заборонила закладам готувати страви, які швидко псуються через спеку. Зокрема, мовиться про салати з майонезом та сметаною і заварні тістечка.
- Під час перевірки ресторану фахівці виявили низку суттєвих порушень – продукти без документів (свинина, курятина та овочі), порушення технології приготування страв, відсутнє маркування на виробничих столах тощо.
- Тоді заклад зачинили на 10 днів, а керівництво зобов'язали ліквідувати порушення.