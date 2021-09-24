Серце зупинялось двічі за 10 хвилин: львівські студентки врятували життя пасажиру трамвая

Студентки Львівського національного медуніверситету імені Данила Галицького 22 вересня реанімували пасажира трамвая. У 68-річного чоловіка за 10 хвилин двічі зупинилось серце.

Христина Библик та Єлизавета Шепель навчаються на медичному факультеті №2. Вони надавали першу допомогу чоловікові, поки не приїхала швидка.

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Студентки врятували життя пасажиру трамвая

Студентки 22 вересня після занять їхали трамваєм №2. Раптово одному із пасажирів стало погано – він почав втрачати свідомість. Дівчата, оцінивши ситуацію, зрозуміли, що у чоловіка є проблеми із серцем. За допомогою ще кількох пасажирів, які були поруч, студентки поклали хворого на підлогу і почали його реанімувати.

Єлизавета Шепель розповіла, що за порадою викладачів університету завжди возила із собою маску-клапан для штучного дихання. Того дня вона стала в пригоді під час проведення серцево-легеневої реанімації.

Саму процедуру штучного дихання проводила Христина Библик, закритий масаж серця допомагав робити ще один пасажир – молодий хлопець, що мав достатньо сил ритмічно давити на грудну клітину пацієнта,

– розповіли в університеті.

За словами студенток, вони проводили реанімаційні заходи приблизно 10 хвилин, поки не приїхала швидка. За цей час у чоловіка двічі зупинялося серце.



Студентки реанімували чоловіка із зупинкою серця / Фото ЛНМУ

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Чоловіка госпіталізували

Згодом на місце події приїхала бригада швидкої. Медики відвезли чоловіка в реанімаційне відділення Львівської обласної клінічної лікарні. Там його стан вдалося стабілізувати.

На думку завідувача анестезіолого-реанімаційного відділення №1 Олега Півня, передусім врятувати життя пацієнтові вдалося завдяки професійним діям студенток, які надали йому невідкладну допомогу.

"До слова, у дівчат, як виявилося, вже був досвід реанімаційних заходів – обидві вони працювали свого часу медсестрами в реанімаційних відділеннях лікарень", – зазначили в університеті.

Студентки подякували своїм викладачам, які навчили їх правильно діяти, надаючи допомогу при невідкладних станах. Дівчата не вважають, що зробили щось героїчне. За їхніми словами, вони просто опинилися в потрібному місці у потрібний час. Студентки дуже тішаться, що чоловік вижив і його стан поліпшується.