Кристина Библык и Елизавета Шепель учатся на медицинском факультете №2. Они оказывали первую помощь мужчине, пока не приехала скорая.

Интересно Львовские медики сделали 5 трансплантаций за день: в каком состоянии находятся пациенты

Студентки спасли жизнь пассажиру трамвая

Студентки 22 сентября после занятий ехали в трамвае №2. Внезапно одному из пассажиров стало плохо – он начал терять сознание. Девушки, оценив ситуацию, поняли, что у мужчины есть проблемы с сердцем. С помощью еще нескольких пассажиров, которые были рядом, студентки положили больного на пол и начали его реанимировать.

Елизавета Шепель рассказала, что по совету преподавателей университета всегда возила с собой маску-клапан для искусственного дыхания. В тот день она пригодилась при проведении сердечно-легочной реанимации.

Саму процедуру искусственного дыхания проводила Кристина Библык, закрытый массаж сердца помогал делать еще один пассажир – молодой человек, который имел достаточно сил ритмично давить на грудную клетку пациента,

– рассказали в университете.

По словам студенток, они проводили реанимационные мероприятия примерно 10 минут, пока не приехала скорая. За это время у мужчины дважды останавливалось сердце.



Студентки реанимировали мужчину с остановкой сердца / Фото ЛНМУ

Заметьте Во Львове спасают 5-летнюю девочку с COVID-19, в которой поражены 80% легких

Мужчину госпитализировали

Впоследствии на место происшествия приехала бригада скорой. Медики отвезли мужчину в реанимационное отделение Львовской областной клинической больницы. Там его состояние удалось стабилизировать.

По мнению заведующего анестезиолого-реанимационного отделения №1 Олега Пивня, прежде всего спасти жизнь пациенту удалось благодаря профессиональным действиям студенток, которые предоставили ему неотложную помощь.

"К слову, у девушек, как оказалось, уже был опыт реанимационных мероприятий – обе они работали в свое время медсестрами в реанимационных отделениях больниц", – отметили в университете.

Студентки поблагодарили своих преподавателей, которые научили их правильно действовать, оказывая помощь при неотложных состояниях. Девушки не считают, что сделали что-то героическое. По их словам, они просто оказались в нужном месте в нужное время. Студентки очень радуются, что мужчина выжил и его состояние улучшается.