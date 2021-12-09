Шалена ожеледиця і туман: синоптики оголосили у Львові штормове попередження

За прогнозами синоптиків у Львові 10 грудня буде ожеледиця та густий туман. Тож у місті оголосили штормове попередження.

Окрім цього, у Львові цілий день сніжитиме. Також, ймовірно, падатиме дощ.

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У Львові оголосили штормове попередження

За прогнозами синоптиків Львівського гідрометцентру, 10 грудня дороги Львова вкриє ожеледиця. Окрім цього, вночі та в першій половині дня місто огорне густий туман видимістю 200 – 500 метрів. Тому у Львові оголосили штормове попередження. Водіїв та пішоходів закликають бути обачними та зважати на прогноз погоди.

У міськраді зауважили, що всі комунальні підприємства, залучені у прибиранні вулично-дорожньої мережі, з 20 листопада перевели в режим цілодобового чергування. Зокрема, мовиться про снігоприбиральну техніку, яка посипає протиожеледними засобами магістральні вулиці міста, підйоми та мости.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, львів'ян просять телефонувати на "Гарячу лінію міста" за коротким номером 1580.



Що робити водіям під час ожеледиці / Інфографіка 24 каналу

Прогноз погоди на Львівщині на 10 грудня

Синоптики розповіли, що 10 грудня погоду на Львівщині визначатиме теплий сектор циклонічної депресії над Середземним морем. В області буде хмарно з проясненнями.

Вночі істотних опадів не буде. Однак вдень падатимуть дощ та мокрий сніг. Також очікують налипання мокрого снігу. Вночі та в першій половині дня область місцями огорнуть туман та ожеледиця. Рівень небезпеки – жовтий.

Вітер – південно-східний, 7 – 12 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 2 до 4 градусів морозу, а вдень – від 0 до 2 градусів тепла.



Прогноз погоди на 10 грудня / Дані Укргідрометцентру

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