Однак інколи в області й сніжитиме. Також, за прогнозами синоптиків, на Львівщині очікують дощі.

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Якою буде груднева погода на Львівщині

Керівниця відділу метеопрогнозів Львівського регіонального гідрометцентру Олена Смалюх розповіла, що у грудні температура на Львівщині буде помірною з поступовим зниженням. Перший місяць зими не буде надто сніжним. Переважатиме мокрий сніг. Інколи навіть дощитиме. Небо буде вкрите хмарами, а на дороги – ожеледицею. Температура повітря коливатиметься від 5 градусів тепла до 12 градусів морозу.

У перший день зими випав невеликий мокрий сніг. Ось приблизно таким і буде увесь грудень,

– зазначила синоптикиня.

У четвер, 2 грудня, в області буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликий мокрий сніг та дощ. Дороги Львівщини огорне ожеледиця. Вітер – південно-західний. Вночі очікують пориви. Температура вночі становитиме 2 – 4 градуси тепла, а вдень – 6 – 8 градусів вище за нуль.



Прогноз погоди на 2 грудня / Дані Укргідрометцентру

У п'ятницю, 3 грудня, падатиме мокрий сніг з переходом у дощ. Вночі та вранці очікують значні опади, місцями – сильні. Подекуди буде налипання мокрого снігу, а дороги вкриє ожеледиця. Вітер – північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, а вдень – від 2 до 4 градусів вище за нуль.

"Кардинальних перепадів температури повітря не буде, але це той випадок, коли ніч буде теплішою за день. Усе через те, що вночі падатиме дощ, а вдень стишиться, тому стане холодніше і навіть візьме мороз", – зауважила Смалюх.



Прогноз погоди на 3 грудня / Дані Укргідрометцентру

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У вихідні, 4 та 5 грудня, на Львівщині істотних опадів не буде. Вітер – західний з переходом на південно-східний, 7 – 12 метрів за секунду. На дорогах буде ожеледиця. Вночі 4 грудня температура становитиме від 8 до 10 градусів морозу, а вдень – від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла.



Прогноз погоди на 4 грудня / Дані Укргідрометцентру

У горах буде ще холодніше – до 12 градусів морозу. 5 грудня стане дещо тепліше. Вночі температура коливатиметься від 3 до 5 градусів морозу, а вдень – від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла.



Прогноз погоди на 5 грудня / Дані Укргідрометцентру

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У понеділок, 6 грудня, варто знову очікувати невеликий сніг. Дороги області огорне ожеледиця. Температура протягом доби коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла.

"Справжньої зими з морозами та купою снігу в грудні не варто очікувати, принаймні у першій половині місяця. Через те, що цього місяця фаза опадів мінятиметься та швидко проходитимуть атмосферні фронти, сніг на землі довго не утримуватиметься і буде танути", – додала синоптикиня.



Прогноз погоди на 6 грудня / Дані Укргідрометцентру

У грудні слід очікувати морозів

Синоптикиня розповіла, що на Львівщині нестійка погода протримається до 10 грудня. За прогностичними схемами, після цього на погоду впливатиме антициклон над європейською територією. Він принесе прохолоднішу повітряну масу.

За словами Смалюх, хоч сніг лежати не буде, жителям області можна очікувати морозів. Вночі вони становитимуть 5 – 7 градусів, а вдень – до 2 – 3 градусів.

"Грудень буде близьким до кліматичної норми. Нічого особливого в цей місяць не буде. Загалом, майже завжди грудень характеризується змінною погодних умов – є періоди похолодання, згодом потепління, відлига", – додала синоптикиня.

Синоптикиня зауважила, що з небезпечних явищ у перший місяць зими зазвичай спостерігають ожеледицю, пориви вітру, хуртовини, сильний мокрий сніг і його налипання та сніг.

Зауважте! Найнижчою температура повітря була у грудні 1975 року. Тоді вона становила 25,6 градуса морозу. Своєю чергою, найтепліше було у 1989 році – 16,5 градусів тепла.