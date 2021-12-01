Справжня зимова погода панує 1 грудня в горах. Там падає сніг та пощипує мороз.

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Погода у Карпатах у перший день зими

За інформацією Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста, о 08:25 1 грудня на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно, видимість обмежена до 40 метрів.

На вершині також посилився південно-західний вітер, він розганяється до 10 – 11 метрів за секунду. Температура повітря опустилася до -11 градусів. На горі триває хуртовина.

Нагадаємо: рятувальники рекомендують утриматися від походів у гори за такої погоди, адже це небезпечно для життя.



На горі Піп Іван хуртовини / Чорногірський рятувальний пост

Продовжує сніжити й на популярних гірськолижних курортах Буковель, Драгобрат, Плай, а також на горі Тростян, Захар Беркут та Красія. Там панує морозна погода.

Карпати покриті снігом: Скриншоти з камер спостереження

Прогноз погоди на перші дні грудня

Синоптики прогнозують потепління у перші дні зими. Стовпчики термометрів 2 та 3 грудня місцями піднімуться до +12..+14 градусів. Однак вже з 4 грудня частину областей охопить морозяна погода, падатиме сніг.