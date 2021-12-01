Погода в останній день осені була несприятливою. Клопоту українцям завдали сильні пориви вітру та сніг.
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Частина українців залишилася без світла
У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що через сильний вітер та мокрий сніг знеструмлені 56 населених пунктів у п'яти областях. Там спрацювали системи автоматичного захисту ліній електропередач.
Без електрики перебувають жителі
- Івано-Франківської області – 37 населених пунктів,
- Чернігівської – 8,
- Чернівецької – 6,
- Закарпатської – 3,
- Донецької – 2.
До відновлення електропостачання залучили бригади обленерго.
Наслідки негоди в Україні: що відомо
- На Академіка Павлова в Харкові через пориви вітру знесло металевий лист даху з житлового будинку. На щастя, ніхто не постраждав. Рятувальники вчасно приїхали, а частина покрівлі не впала на землю.
- У Києві та області у ніч на 30 листопада пронісся потужний буревій. Вітер позривав утеплювач зі стін багатоповерхівки, а дерево впало на станцію технічного обслуговування.
- Постраждав від негоди й окупований Крим. Там шторм повалив дерева та пошкодив покрівлі будинків. Ба більше – постраждали 6 людей.