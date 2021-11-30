В останній день осені у горах погода вже зимова. На високогір'ї лежить багато снігу.
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Погода у Карпатах
За інформацією Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста, 30 листопада, о 09:00 на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно, видимість обмежена до 40 метрів. На вершині дує південно-західний вітер, який розганяється до 8 – 10 метрів за секунду.
Крім того, на горі панує хуртовина. Стовпчики термометрів показують -12 градусів.
На горі Піп Іван Чорногірський мороз і хуртовина / Фото Чорногірського ритуального поста
Сніг падає і на популярних гірськолижних курортах Буковель та Драгобрат, а також на горі Тростян, Захар Беркут та Красія. Там температура повітря також опустилася нижче 0 градусів.
У Карпатах падає сніг: Скриншоти з камер спостереження
Прогноз погоди на 30 листопада
- Синоптики прогнозують у більшості областей сухий та сонячний день. Опади у вигляді дощу та мокрого снігу пройдуть на Волині, Львівщині, Закарпатті, Херсонщині, Донеччині, Луганщині й у Криму. Температура повітря коливатиметься від 0 до +12 градусів.
- Однак сильні вітри не відступатимуть, через що синоптики оголосили штормове попередження на Заході та Півдні.