Погода на кілька градусів нижчою, ніж 29 листопада. Також на всій території країни прогнозують вітер.
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Погода в регіонах України 30 листопада
У західних областях температура вдень сягатиме орієнтовно 0...+4 градуси, натомість вночі опуститься до +1...-3 градусів. Окрім того, мокрий сніг прогнозують на Закарпатті, Львівщині, Волині. У решті областей буде сонячно.
У центрі та на півночі країни буде сонячно, проте температура повітря також буде прохолодною – в середньому 0...+5 градусів.
У південних та центральних областях прогнозують теплішу погоду – до +3...+8 градусів. Вночі також буде орієнтовно +3...+8 градусів. Окрім того, дощитиме у:
- Луганській;
- Донецькій;
- Запорізькій;
- Херсонській областях;
- а також у Сімферополі.
Синоптикиня Наталка Діденко написала, що західний вітер буде рвучким. Саме тому вона радить одягатись тепліше.
У Києві завершення листопада буде вітряним та холодним, вдень не вище +2...+3 градуси. Якісь серйозні опади – навряд чи,
– повідомила Діденко.
Окрім того, синоптикиня порадила готуватись до зими, адже температура найближчими днями буде прохолодною.
Погода в містах України 30 листопада
Ужгород – +2...+4
Львів – 0...+2
Івано-Франківськ – 0...+2
Тернопіль – +1...+3
Чернівці – +2...+4
Хмельницький – +1...+3
Луцьк – +1...+3
Рівне – +1...+3
Житомир – +2...+4
Вінниця – +2...+4
Одеса – +4...+6
Миколаїв – +4...+6
Херсон – +5...+7
Сімферополь – +10...+12
Кропивницький – +3...+5
Черкаси – +3...+5
Чернігів – +2...+4
Суми – +2...+4
Полтава – +3...+5
Дніпро – +4...+6
Запоріжжя – +6...+8
Донецьк – +7...+9
Луганськ – +7...+9
Харків – +5...+7
Київ – +1...+3
Погода в Україні 30 листопада / Карта Укргідрометцентру