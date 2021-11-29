У більшості областей України, переважно, падатиме мокрий сніг. На Закарпатті він поєднається з дощем.
Актуально Українців попередили про штормові пориви вітру та величезні хвилі в Азовському морі
Ясна погода – на Півдні та у східних областях
Ясна, без опадів погода передбачається у південних та східних областях. Саме на Півдні буде найтепліше: на Одещині – +6...+8, у Криму – +5...+7.
Найхолодніші температурні показники будуть у низці північних та західних регіонів, тут прогнозують -1...+1. У решті областей України температура коливатиметься у межах 0...+5.
Погода в Україні 1 грудня / Карта Укргідрометцентру
На 29 листопада в Україні оголосили штормове попередження
На 29 листопада в Україні оголосили штормове попередження: у всіх областях – потужні пориви вітру. Західні області накриє снігопадами, а східні та центральні – зливами. В Азовському морі очікують на шквальний вітер та високі хвилі.
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Яка буде наступна зима в Україні
- Синоптики прогнозують, що зима 2021 – 2022 буде тепліша за попередню.
- 60% часу буде аномально тепла погода. Проте решту 40% показники будуть наближені до кліматичних, або навіть нижчими.
- Середня температура за сезон триматиметься на 1 – 1,5 градуси вище торішніх значень.